Capital Group получила «самый элитный долгострой страны»

Девелоперская компания Павла Тё Capital Group завершит строительство «самого элитного долгостроя страны» столичного ЖК Sky House. Среди его дольщиков семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева

Жилой комплекс Sky House (Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС)

Девелоперская компания Павла Тё Capital Group договорилась с мэрией Москвы и дольщиками элитного жилого комплекса Sky House о его достройке, рассказали РБК два источника, знакомых с ситуацией. В Москомстройинвесте подтвердили эту информацию, пояснив, что Capital Group подписала с действующим застройщиком проекта ООО «Олтэр» договор о выполнении функций технического заказчика. В Capital Group подтвердили соглашение.

В Москомстройинвесте добавили, что вчера, 27 июня, прошла встреча представителей Capital Group с инициативной группой дольщиков жилого комплекса. По словам гендиректора компании Валентины Станововой, назвать сроки завершения строительства можно будет только после обследования технического состояния комплекса. В Capital Group РБК уточнили, что изучение объекта завершится осенью 2019-го.

ЖК Sky House, расположенный районе Якиманка, называют «самым элитным долгостроем страны»: в его четырех жилых корпусах запланированы 539 квартир (61 тыс. кв. м). Общая площадь комплекса с учетом офисной части и паркингов — 146 тыс. кв. м. По данным «Метриум», при этом продано 275 квартир, то есть 51% всего предложения. В Capital Group рассказали РБК, что эти данные не верны: по информации компании, в проекте продан весь объем квартир.

Офисную часть в Sky House купила семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, жилье там приобрел боец MMA Федор Емельяненко.

В 2008 году строительство ЖК на месте стадиона «Труд» начала компания MosCityGroup украинско-российского бизнесмена Павла Фукса. В комплексе обещаны спортивный комплекс, полноразмерное футбольное поле, тренажерные залы, бассейн, тир, детско-юношеская спортивная школа и т.п. Первоначально комплекс должны были сдать в 2011 году, но ввод в эксплуатацию неоднократно переносился.