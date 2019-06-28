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Capital Group получила «самый элитный долгострой страны»
Девелоперская компания Павла Тё Capital Group завершит строительство «самого элитного долгостроя страны» столичного ЖК Sky House. Среди его дольщиков семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева
Жилой комплекс Sky House (Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС)

Девелоперская компания Павла Тё Capital Group договорилась с мэрией Москвы и дольщиками элитного жилого комплекса Sky House о его достройке, рассказали РБК два источника, знакомых с ситуацией. В Москомстройинвесте подтвердили эту информацию, пояснив, что Capital Group подписала с действующим застройщиком проекта ООО «Олтэр» договор о выполнении функций технического заказчика. В Capital Group подтвердили соглашение.

В Москомстройинвесте добавили, что вчера, 27 июня, прошла встреча представителей Capital Group с инициативной группой дольщиков жилого комплекса. По словам гендиректора компании Валентины Станововой, назвать сроки завершения строительства можно будет только после обследования технического состояния комплекса. В Capital Group РБК уточнили, что изучение объекта завершится осенью 2019-го.

ЖК Sky House, расположенный районе Якиманка, называют «самым элитным долгостроем страны»: в его четырех жилых корпусах запланированы 539 квартир (61 тыс. кв. м). Общая площадь комплекса с учетом офисной части и паркингов — 146 тыс. кв. м. По данным «Метриум», при этом продано 275 квартир, то есть 51% всего предложения. В Capital Group рассказали РБК, что эти данные не верны: по информации компании, в проекте продан весь объем квартир.

Офисную часть в Sky House купила семья экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева, жилье там приобрел боец MMA Федор Емельяненко.

В 2008 году строительство ЖК на месте стадиона «Труд» начала компания MosCityGroup украинско-российского бизнесмена Павла Фукса. В комплексе обещаны спортивный комплекс, полноразмерное футбольное поле, тренажерные залы, бассейн, тир, детско-юношеская спортивная школа и т.п. Первоначально комплекс должны были сдать в 2011 году, но ввод в эксплуатацию неоднократно переносился.

В понедельник, 24 июня, газета «Коммерсантъ» сообщила, что достройку жилого комплекса перенесли с декабря 2019 года на третий квартал 2021-го. По информации дольщиков, корпуса Sky House готовы на 85–99%.

В 2015 году департамент городского имущества Москвы подал к «Олтэр» иск о банкростве, дело рассматривается до сих пор. В июне на заседании представитель застройщика заявил, что ищет нового застройщика и что подал документы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию одного из корпусов, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Осенью 2018-го стало известно, что участие в достройке проекта может принять мэрия Москвы. В декабре прошлого года в отношении Павла Фукса завели уголовное дело о мошенничестве. Сейчас он находится в розыске.

Авторы: Надежда Федорова, Ирина Парфентьева
Теги: Недвижимость, обманутые дольщики
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