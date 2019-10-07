Глазьев назвал препятствие для развития российско-японских отношений

Советник президента указал на спор вокруг принадлежности Курильских островов и напомнил о «негативном наследии» США в виде военной базы на Окинаве

Сергей Глазьев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Главным препятствием для развития сотрудничества между Японией и Россией является вопрос Курильских островов, заявил советник президента Сергей Глазьев изданию Ryukyu Shimpo.

По его словам, к претензии на данные территорию Японию подтолкнул Генштаб США. Для улучшения отношений между странами Токио необходимо избавиться от негативных последствий американской оккупации, включая военную базу США на Окинаве, добавил Глазьев.

Россия и Япония уже более 70 лет не могут заключить мирный договор из-за спора вокруг Курильских островов. Японская сторона претендует на Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Москва же настаивает, что острова отошли к СССР по итогам Второй мировой войны.

В последний раз президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встречались на полях Восточного экономического форума. Японский премьер тогда говорил, что стороны больше не должны медлить с заключением договора. В Кремле позже заявляли, что у Токио были завышенные ожидания.