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Политика ,  
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Жители Окинавы проголосовали против новой военной базы США
Более половины жителей Окинавы проголосовали против создания на этом японском острове новой американской базы. Организаторы референдума теперь рассчитывают на готовность властей прислушаться к мнению граждан
Фото: Shizuo Kambayashi / AP

Поводом для референдума стал план по переносу американской военной базы на Окинаве из города Гинован в малонаселенный район Хеноко, в северо-восточной части острова. Местные активисты выступили против этого.

Как сообщает издание Japan Times, явка на референдуме составила более 50%, а экзитполы и первые результаты подсчета показали, что большинство участников голосования выступили против строительства нового аэродрома.

Дзинсиро Мотояма, который был одним из организаторов голосования, назвал его результаты важными для развития демократии на Окинаве. «Я хочу, чтобы правительство Японии с уважением отнеслось к воле граждан», — сказал он.

Согласны с Мотоямой и 82% опрошенных агентством Kyodo. Они заявили, что как бы референдум ни закончился, они хотят, чтобы в Токио приняли его итоги.

Однако в японском правительстве изначально заявили, что будут игнорировать результаты референдума и продолжат строительство базы, начатое в декабре прошлого года. Отказалась поддерживать активистов и правящая Либерально-демократическая партия. Там указали, что организаторы референдума выступают против переноса базы на север острова, но при этом не предлагают альтернативных вариантов.

Ранее активисты на Окинаве не раз выступали против сохранения американской базы в Гиноване, указывая, что она находится рядом со школами и медицинскими учреждениями.

Окинава стала первым островом японского архипелага, на который высадились американские войска во время Второй мировой войны. После завершения военных действий там была создана главная военная база США в регионе.

В течение последних 20 лет различные активисты добивались закрытия базы, однако добиться своего не сумели.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Окинава, Япония
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