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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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В 2019 году Нобелевскую премию по литературе вручат дважды

В 2019 году Нобелевская премия по литературе будет вручена дважды — за нынешний и предыдущий год. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter заявил ​постоянный секретарь Шведской академии, которая определяет лауреатов, Андерс Ульссон.

По его словам, победители будут объявлены в октябре, а вручение премии традиционно состоится 10 декабря — в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля. Ульссон рассказал о решении после встречи с правлением Нобелевского фонда, но отказался раскрыть подробности переговоров.

Общество
Вручение Нобелевской премии по литературе отменили из-за секс-скандала

В прошлом году Нобелевскую премию по литературе отменили из-за скандала. Французского фотографа Жан-Клода Арно, мужа одной из членов Шведской академии, обвинили в двух изнасилованиях, еще 18 женщин рассказали о домогательствах с его стороны. Также стало известно, что фотограф раскрывал имена будущих лауреатов посторонним лицам. В октябре 2018 года суд Стокгольма приговорил Арно к двум годам тюрьмы и штрафу в €11,1 тыс.

После этого Шведская академия и Нобелевский фонд создали новый Нобелевский комитет по литературе. В него вошли 10 человек, в том числе пять членов академии.

Теги: Нобелевская премия по литературе, сексуальный скандал
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