Нобелевскую премию по медицине дали за работу по лечению рака

Нобелевский комитет присудил премию по физиологии и медицине иммунологам Джеймсу Эллисону из США и Тасуку Хондзё из Японии за их исследование в области лечения рака. Об этом говорится в сообщении комитета в Twitter.
«Нобелевская премия этого года является важной вехой в нашей в борьбе с раком», — подчеркнули организаторы премии, добавив, что «терапия, основанная на этом исследовании, оказалась поразительно эффективна в борьбе с раком».
Американский ученый на протяжении нескольких лет изучал белок, который функционирует в организме как своеобразный тормоз для иммунной системы. Он предположил, что иммунные клетки человека можно настраивать на атаку раковых, если отключать этот белок. Японский исследователь в ходе своей работы обнаружил такой же белок в клетках иммунной системы и пришел к таким же выводам, которые получил его коллега, но подчеркнул, что происходить это должно по иному механизму.
«До открытия, сделанного лауреатами премии по медицине 2018 года, прогресс в клиническом лечении [рака] был скромным. «Иммунная контрольная терапия» совершила революцию в лечении рака и коренным образом изменила наше видение на то, как можно управлять онкологией», — заключили в Нобелевском комитете.
Размер Нобелевской премии в 2018 году году составляет 9 млн крон, или чуть более $1 млн.
Как правило, Нобелевский комитет до последнего не сообщает о претендентах на премию.
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