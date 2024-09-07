Успенский собор УПЦ перешел в собственность Украины

Успенский собор в Каневе Черкасской области перешел в госсобственность, сообщили в прокуратуре. В 2023 году горкомитет дал УПЦ право на оформление церкви в собственность. Однако здание сочли памятником национального значения

Успенский собор в Каневе (Фото: Oleksandr Malyon / wikipedia.org)

Верховный суд Украины передал в госсобственность Успенский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Каневе Черкасской области, сообщила телеканалу «Общественное» исполняющая обязанности пресс-секретаря областной прокуратуры Светлана Чубенко.

«В течение длительного времени он находился в незаконном владении Киевской митрополии УПЦ. Верховный суд по результатам пересмотра в кассационном порядке постановленных судебных решений согласился с доводами прокурора и выводами судов низших инстанций о принадлежности исторического сооружения всему украинскому народу. По иску Смелянской окружной прокуратуры суд вернул собор в государственную собственность», — сказала она.

В марте офис генпрокурора Украины сообщал, что Черкасский областной суд обязал УПЦ вернуть в госсобственность Успенский собор. По данным надзорного ведомства, в 2023 году церковь получила разрешение на оформление права собственности от исполнительного комитета горсовета Канева, однако законодательство не предусматривает такой возможности в отношении памятников национального значения. «В дальнейшем это стало основанием для регистрации права коллективной собственности», — отметили в офисе генпрокурора.

УПЦ пыталась оспорить решение первой и второй судебных инстанций, окончательную точку в этом вопросе поставил Верховный суд.

Успенский (Георгиевский) собор в Каневе — один из старейших храмов на Украине, он был построен еще в 1144 году. Как пишет издание «Суспільне», 450 верующих проголосовали за его выход из УПЦ и объединение с Православной церковью Украины (ПЦУ).

Православная церковь на Украине представлена УПЦ и ПЦУ. Последняя образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В 2019 году томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.

УПЦ ранее входила в состав Московского патриархата, но в мае 2022 года объявила о своей независимости. Власти Украины оказывают на церковь давление, в частности пытаются запретить ее деятельность на законодательном уровне.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе о ситуации с соблюдением прав человека на Украине сочло дискриминационными действия властей в отношении УПЦ.