В Житомирской области после поджога сгорел храм УПЦ
Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы полностью сгорел в селе Зеремля Барановского района Житомирской области Украины, сообщается на сайте Житомирской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).
Инцидент произошел вечером 4 сентября, храм сгорел как внутри, так и снаружи.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате намеренного поджога, уточнили в епархии со ссылкой на правоохранительные органы.
20 августа Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. В первую очередь новые меры затронули УПЦ. Спустя четыре дня документ подписал украинский президент Владимир Зеленский.
В России на принятие этого закона отреагировали негативно. Москва расценила принятые меры как уничтожение истинного православия. Об этом, в частности, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это нападением «на настоящее христианство».
Запрет УПЦ «не пройдет даром» и приведет к разрушению Украины, заявил также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
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