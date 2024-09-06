В Житомирской области после поджога сгорел храм УПЦ

Фото: uoc-news.church

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы полностью сгорел в селе Зеремля Барановского района Житомирской области Украины, сообщается на сайте Житомирской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

Инцидент произошел вечером 4 сентября, храм сгорел как внутри, так и снаружи.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть в результате намеренного поджога, уточнили в епархии со ссылкой на правоохранительные органы.

20 августа Верховная рада Украины приняла закон, который запрещает в стране деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. В первую очередь новые меры затронули УПЦ. Спустя четыре дня документ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

В России на принятие этого закона отреагировали негативно. Москва расценила принятые меры как уничтожение истинного православия. Об этом, в частности, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это нападением «на настоящее христианство».

Запрет УПЦ «не пройдет даром» и приведет к разрушению Украины, заявил также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.