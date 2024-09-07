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Общество ,  
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В Москве запустили первый участок новой линии метро

Путин и Собянин открыли первый участок новой Троицкой линии метро
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве открыли первый участок новой линии метро с четырьмя станциями, в церемонии приняли участие мэр столицы Сергей Собянин и президент Владимир Путин.

Длина первого участка Троицкой линии метро составляет 8,3 км, на данной ветке открыты станции «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Троицкая линия стала 16-й веткой московского метрополитена.

Открытие нового участка должно снизить нагрузку на Калужско-Рижскую и Сокольническую линии метро, а также на прилегающие дороги — Ленинский проспект, проспект Вернадского, Профсоюзную улицу и др.

По Троицкой линии будут ходить поезда «Москва-2024» с межвагонными переходами и USB-розетками.

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