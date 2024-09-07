Как выглядят станции новой линии метро в Москве. Фотогалерея
В Москве открыли первый участок новой линии метро — Троицкой. Это четыре станции, которые через «Новаторскую» связаны с БКЛ. Как они выглядят — в фотогалерее РБК
Протяженность первого участка Троицкой линии метро составляет 8,3 км. На участке четыре станции: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Троицкая стала 16-й линией столичного метрополитена.
На новой линии ходят поезда «Москва-2024» с широкими дверьми и межвагонными переходами, а также USB-разъемами
Станция метро «Новаторская» — самая близкая к центру остановка новой линии подземки, которая связывает Троицкую ветку с Большой кольцевой линией. «Новаторская» расположена вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Удальцова и Новаторов, где проходит граница между районами Обручевский и Проспект Вернадского.
На фото: станция метро «Новаторская»
Оформление «Новаторской» обыгрывает «московские окна» — их символизируют светодиодные светильники в углублениях в виде перспективного кессона оранжевого цвета.
На фото: станция метро «Новаторская»
Станция метро «Университет Дружбы Народов» расположена вдоль улицы Академика Опарина на пересечении с улицей Миклухо-Маклая, у нее один подземный вестибюль
В районе станции расположены несколько вузов, включая РУДН. Также речь идет о Российском государственном геологоразведочном университете (МГРИ), Институте биоорганической химии РАН, Московском университете МВД России, Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и др.
Эскалаторный спуск и пешеходный переход украсили мозаиками из стекла, выполненными в цветовой гамме РУДН.
Первая из них посвящена студентам, вторая представляет собой композицию на тему дружбы народов. Автор мозаики — художник Максим Козлов, в прошлом он делал мозаику для станции «Нагатинский Затон».
Станция метро «Университет Дружбы Народов»
На фото: станция метро «Университет Дружбы Народов»
На фото: станция метро «Университет Дружбы Народов»
Станция метро «Генерала Тюленева» расположена вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан
На фото: станция метро «Генерала Тюленева»
На фото: станция метро «Генерала Тюленева»
Над эскалатором разместили панно с изображением генерала Ивана Владимировича Тюленева — полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза, имя которого носит новая станция
Станция «Тютчевская» расположена в поселке Мосрентген (ТиНАО) — вдоль 42-го км МКАД с внешней стороны
В ее оформлении использовались строки из стихотворений поэта
На фото: станция метро «Тютчевская»
На фото: станция метро «Тютчевская»
На фото: станция метро «Тютчевская»
На фото: станция метро «Тютчевская»
Новая линия метро — на схеме подземки. Планируется, что в дальнейшем «Троицкая» пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе столицы до города Троицка. На «Троицкой» будет 17 станций, длина ветки составит 43,4 км.
В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Матч между сборными России и Таиланда по футболу отменили
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Украина начала применять «дроны-драконы»
Ведение реестра воинского учета передадут Минобороны
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов