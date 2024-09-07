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Как выглядят станции новой линии метро в Москве. Фотогалерея

Появились фото станций Троицкой линии московского метро
Сюжет
Новости Москвы

В Москве открыли первый участок новой линии метро — Троицкой. Это четыре станции, которые через «Новаторскую» связаны с БКЛ. Как они выглядят — в фотогалерее РБК
Протяженность первого участка Троицкой линии метро составляет 8,3 км. На участке четыре станции: &laquo;Новаторская&raquo;, &laquo;Университет Дружбы Народов&raquo;, &laquo;Генерала Тюленева&raquo; и &laquo;Тютчевская&raquo;. Троицкая стала 16-й линией столичного метрополитена.
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Протяженность первого участка Троицкой линии метро составляет 8,3 км. На участке четыре станции: «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». Троицкая стала 16-й линией столичного метрополитена.

На новой линии ходят поезда &laquo;Москва-2024&raquo; с широкими дверьми и межвагонными переходами, а также USB-разъемами
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На новой линии ходят поезда «Москва-2024» с широкими дверьми и межвагонными переходами, а также USB-разъемами

Станция метро &laquo;Новаторская&raquo;&nbsp;&mdash; самая близкая к центру остановка новой линии подземки, которая связывает Троицкую ветку с Большой кольцевой линией. &laquo;Новаторская&raquo; расположена вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Удальцова и Новаторов, где проходит граница между районами Обручевский и Проспект Вернадского.
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Станция метро «Новаторская» — самая близкая к центру остановка новой линии подземки, которая связывает Троицкую ветку с Большой кольцевой линией. «Новаторская» расположена вдоль Ленинского проспекта, на пересечении с улицами Удальцова и Новаторов, где проходит граница между районами Обручевский и Проспект Вернадского.

На фото: станция метро &laquo;Новаторская&raquo; Оформление &laquo;Новаторской&raquo; обыгрывает &laquo;московские окна&raquo; &mdash; их символизируют светодиодные светильники в углублениях в виде перспективного кессона оранжевого цвета.
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Новаторская»

Оформление «Новаторской» обыгрывает «московские окна» — их символизируют светодиодные светильники в углублениях в виде перспективного кессона оранжевого цвета.

На фото: станция метро &laquo;Новаторская&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Новаторская»

Станция метро &laquo;Университет Дружбы Народов&raquo; расположена вдоль улицы Академика Опарина на пересечении с улицей Миклухо-Маклая, у нее один подземный вестибюль
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Станция метро «Университет Дружбы Народов» расположена вдоль улицы Академика Опарина на пересечении с улицей Миклухо-Маклая, у нее один подземный вестибюль

В районе станции расположены несколько вузов, включая РУДН. Также речь идет о Российском государственном&nbsp;геологоразведочном&nbsp;университете (МГРИ), Институте биоорганической химии РАН, Московском&nbsp;университете МВД России, Научном&nbsp;центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и др.
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

В районе станции расположены несколько вузов, включая РУДН. Также речь идет о Российском государственном геологоразведочном университете (МГРИ), Институте биоорганической химии РАН, Московском университете МВД России, Научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и др.

Эскалаторный спуск и пешеходный переход украсили мозаиками из стекла, выполненными в цветовой гамме РУДН. Первая из них посвящена студентам, вторая представляет собой композицию на тему дружбы народов. Автор мозаики &mdash;&nbsp;художник Максим Козлов, в прошлом он делал мозаику для станции &laquo;Нагатинский Затон&raquo;.
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Эскалаторный спуск и пешеходный переход украсили мозаиками из стекла, выполненными в цветовой гамме РУДН.

Первая из них посвящена студентам, вторая представляет собой композицию на тему дружбы народов. Автор мозаики — художник Максим Козлов, в прошлом он делал мозаику для станции «Нагатинский Затон».

Станция метро &laquo;Университет Дружбы Народов&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Станция метро «Университет Дружбы Народов»

На фото: станция метро &laquo;Университет Дружбы Народов&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Университет Дружбы Народов»

На фото: станция метро &laquo;Университет Дружбы Народов&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Университет Дружбы Народов»

Станция метро &laquo;Генерала Тюленева&raquo; расположена вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Станция метро «Генерала Тюленева» расположена вдоль одноименной улицы на пересечении с улицей Теплый Стан

На фото: станция метро &laquo;Генерала Тюленева&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Генерала Тюленева»

На фото: станция метро &laquo;Генерала Тюленева&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Генерала Тюленева»

Над эскалатором разместили панно с изображением генерала Ивана Владимировича Тюленева&nbsp;&mdash; полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза, имя которого носит новая станция
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Над эскалатором разместили панно с изображением генерала Ивана Владимировича Тюленева — полного Георгиевского кавалера и Героя Советского Союза, имя которого носит новая станция

Станция &laquo;Тютчевская&raquo; расположена в поселке Мосрентген (ТиНАО) &mdash; вдоль 42-го км МКАД с внешней стороны
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Станция «Тютчевская» расположена в поселке Мосрентген (ТиНАО) — вдоль 42-го км МКАД с внешней стороны

В ее оформлении использовались строки из стихотворений поэта
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

В ее оформлении использовались строки из стихотворений поэта

На фото: станция метро &laquo;Тютчевская&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Тютчевская»

На фото: станция метро &laquo;Тютчевская&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Тютчевская»

На фото: станция метро &laquo;Тютчевская&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Тютчевская»

На фото: станция метро &laquo;Тютчевская&raquo;
Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На фото: станция метро «Тютчевская»

Новая линия метро&nbsp;&mdash; на схеме подземки. Планируется, что в дальнейшем &laquo;Троицкая&raquo; пройдет от станции МЦК &laquo;ЗИЛ&raquo; в Даниловском районе столицы до города Троицка. На &laquo;Троицкой&raquo; будет 17 станций, длина ветки составит 43,4 км.
Фото: Яндекс.Метро

Новая линия метро — на схеме подземки. Планируется, что в дальнейшем «Троицкая» пройдет от станции МЦК «ЗИЛ» в Даниловском районе столицы до города Троицка. На «Троицкой» будет 17 станций, длина ветки составит 43,4 км.

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