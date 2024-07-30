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Собянин переименовал станцию метро «Коммунарка» в «Новомосковскую»

Решение переименовать станцию приняли из-за строительства Троицкой линии, на которой появится одноименная станция с пересадкой на «Новомосковскую». Пока название «Коммунарка» будет дублироваться, но вскоре исчезнет с навигации
Фото: DtRoad / Telegram
Фото: DtRoad / Telegram

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической (красной) линии — метро «Коммунарка» теперь называется «Новомосковская», вскоре обновленная навигация появится во всем метро, сообщает Дептранс Москвы.

«Сначала будем указывать два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название «Коммунарка» полностью исчезнет с навигации на линии. Уже сейчас мы приступаем к обновлению информации на цифровых наддверных экранах, а также меняем аудиоинформирование в поездах с названием станции «Новомосковская», — говорится в сообщении.

В Дептрансе пояснили, что новое название должно «отразить значимость» первого пересадочного узла метро в Новой Москве, тогда как станция «Коммунарка» на Троицкой линии (Собянин обещал открыть ветку до «Коммунарки до конца 2024 году) будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

Также в ведомстве рассказали, что на нынешней «Коммунарке» будут обновлены путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово». Кроме этого, будет обозначено направление к будущей пересадке между линиями 1 и 16 (Сокольнической и Троицкой).

«Всего нам предстоит заменить более 7 тыс. элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции «Новомосковская», — добавили в Дептрансе.

Сокольническая линия (бывшая Кировско-Фрунзенская) — первая, старейшая линия Московского метрополитена, с которой началась его история в 1935 году. Связывает через центр Москвы ее восточные районы (Богородское и Сокольники) с юго-западом города (Хамовниками, Московским государственным университетом на Воробьевых горах, Проспектом Вернадского, районом Тропарево-Никулино) и Новомосковским АО. Линия имеет длину 44,1 км и 26 станций. На схемах обозначается красным цветом и числом один.

Троицкая линия — радиальная ветка длиной 43,4 км с 17 станциями, которая после открытия должна стать одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. Она пройдет от станции «ЗИЛ» и дойдет до Новой Москвы. Пересадки будут на Калужско-Рижской линии (на станции Академическая) и на Сокольнической линии (на станции «Коммунарка», которая теперь называется «Новомосковская»). Участок Троицкой линии «Новаторская» — «Тютчевская» запустят уже этой осенью, до «Новомосковской» он будет продлен до конца нынешнего года. Участок «ЗИЛ» — «Новаторская» планируется открыть в 2025 году

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Метро московское метро переименование Сергей Собянин Москва Коммунарка
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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