Собянин переименовал станцию метро «Коммунарка» в «Новомосковскую»

Решение переименовать станцию приняли из-за строительства Троицкой линии, на которой появится одноименная станция с пересадкой на «Новомосковскую». Пока название «Коммунарка» будет дублироваться, но вскоре исчезнет с навигации

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение изменить название одной из станций на Сокольнической (красной) линии — метро «Коммунарка» теперь называется «Новомосковская», вскоре обновленная навигация появится во всем метро, сообщает Дептранс Москвы.

«Сначала будем указывать два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверями в поездах, но позже название «Коммунарка» полностью исчезнет с навигации на линии. Уже сейчас мы приступаем к обновлению информации на цифровых наддверных экранах, а также меняем аудиоинформирование в поездах с названием станции «Новомосковская», — говорится в сообщении.

В Дептрансе пояснили, что новое название должно «отразить значимость» первого пересадочного узла метро в Новой Москве, тогда как станция «Коммунарка» на Троицкой линии (Собянин обещал открыть ветку до «Коммунарки до конца 2024 году) будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

Также в ведомстве рассказали, что на нынешней «Коммунарке» будут обновлены путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово». Кроме этого, будет обозначено направление к будущей пересадке между линиями 1 и 16 (Сокольнической и Троицкой).

«Всего нам предстоит заменить более 7 тыс. элементов навигации во всем транспорте, где будет упоминание станции «Новомосковская», — добавили в Дептрансе.