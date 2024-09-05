В Москве открыли новую станцию метро

Новая станция метро «Потапово» открылась на юге Сокольнической линии. По словам Собянина, она стала первой отапливаемой наземной станцией столицы

Cтанция метро — «Потапово» (Фото: АГН «Москва») Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва» Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram Фото: mos_sobyanin / Telegram

На Сокольнической линии московского метрополитена открыли новую станцию метро «Потапово», сообщил мэр Сергей Собянин.

«Это первая отапливаемая наземная станция города. Она расположена в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой», — написал он в телеграм-канале.

«Потапово» стала конечной станцией красной ветки на юге Москвы. По словам Собянина, теперь снизится нагрузка на станции «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Теплый стан», а также прилегающие дороги. Таким образом, количество станций Сокольнической линии достигло 27.

Мэр Москвы назвал одним из важнейших проектов программы метростроения продление красной ветки и пообещал ввести в эксплуатацию электродепо «Столбово» в ближайшее время.

Ранее в столичном департаменте строительства сообщили о планах открыть семь новых станций метро на Троицкой линии до конца 2024 года.