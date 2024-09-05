В Москве открыли новую станцию метро
На Сокольнической линии московского метрополитена открыли новую станцию метро «Потапово», сообщил мэр Сергей Собянин.
«Это первая отапливаемая наземная станция города. Она расположена в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой», — написал он в телеграм-канале.
«Потапово» стала конечной станцией красной ветки на юге Москвы. По словам Собянина, теперь снизится нагрузка на станции «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Теплый стан», а также прилегающие дороги. Таким образом, количество станций Сокольнической линии достигло 27.
Ранее в столичном департаменте строительства сообщили о планах открыть семь новых станций метро на Троицкой линии до конца 2024 года.
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