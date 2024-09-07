«Ъ» узнал об «активах на сотни миллионов» у главы департамента Минэка

У Храновского при проверке нашли имущество на «сотни миллионов рублей», в том числе усадьбу в Одинцово, автомобили Mercedes-Benz и Bentley и сотни тысяч в валюте. Часть недвижимости и автомобилей была оформлена на родственников

У директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игоря Храновского, арестованного по делу о коррупционной группе, и членов его семьи обнаружили активы на сотни миллионов рублей, в том числе усадьбу в Одинцово, пять автомобилей Mercedes-Benz и два Bentley, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск Генпрокуратуры о конфискации его имущества.

В документе, как сообщили газете источники, говорится, что подозрительное имущество у Храновского обнаружили в ходе надзора за полицией Ставрополя, которая расследует уголовное дело против него о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

В период с 2010 по 2023 год Храновский получил доход в размере 36 млн 196 тыс. руб., за который официально отчитался. Также он получил 170 тыс. руб. после продажи земельного участка в городе Лермонтове Ставропольского края и 5 млн руб. от продажи двух участков и жилого дома в деревне Раздоры подмосковного Одинцовского городского округа. Данные об этом также содержались в его декларации.

Жена Храновского за тот же период заработала 5 млн руб. Еще 21 млн она получила после продажи квартиры в Красноярске. Таким образом, общий доход супругов составил 67 млн руб.

Однако надзорные органы установили, что Храновский купил и оформил на себя два автомобиля Mercedes-Benz G500. На свою мать-пенсионерку он зарегистрировал здание по адресу Звенигородская улица, 16, корп. 2 в Москве площадью 342,3 кв. м и кадастровой стоимостью 33 млн руб. Также на мать Храновского были оформлены два машино-места возле этого здания и автомобили Mercedes-Benz СL 65 АМG и G 55 AMG. При этом совокупный доход женщины, в том числе от вкладов в банках, составлял около 3,3 млн руб.

На бывшую жену Храновский оформил еще один Mercedes-Benz G63 AMG.

Также Храновский купил и оформил на брата своей жены земельный участок площадью 2879 кв. м и построенный на нем дом площадью 674,2 кв. м. в поселке Горки-2 в том же Одинцовском городском округе. Сумма сделки по договору купли-продажи составила 38 млн руб. Брат жены впоследствии подарил это имущество ей. Официально он зарабатывал 200 тыс. руб., а потому не мог приобрести такое имущество, заключили надзорные органы.

Кроме того, по версии Генпрокуратуры, Храновский оформил на доверенное лицо автомобиль Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne, тот зарабатывал около 1 млн руб.

При обыске у Храновского силовики изъяли $433 тыс., €53 тыс. и 3,7 млн руб. Эти средства есть в перечне имущества, которое через суд намерена конфисковать Генпрокуратура как полученные в виде коррупционного дохода, передает «Коммерсантъ».

Департамент Минэкономразвития, которым руководит Храновский, занимается вопросами стратегического, инвестиционного и территориального развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), в том числе привлечением инвестиций, торгово-экономическими вопросами и туризмом. Храновский возглавил его в 2021 году. До этого он руководил в министерстве департаментом стратегического и инвестиционного развития СКФО. В 2015–2018 годах Храновский был заместителем председателя правительства Ингушетии.

Храновского арестовали в марте по делу о превышении полномочий. Источники РБК в правоохранительных органах говорили, что его подозревают в хищении бюджетных средств. По версии следствия, он предоставил в Минфин подложные документы, после чего компания «Кавминкурортресурсы» получила право на пользование скважиной минеральной воды. При этом нужной лицензии у компании не было. Также чиновник незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, которая лишила другую компанию — ООО «Кавмининтер» прав на этот объект, из-за чего та фактически прекратила работу.