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Чиновников Минэка задержали по делу о рейдерстве и минералке

ФСБ: чиновников Минэка задержали за подготовку рейдерского захвата предприятия
Члены группы захватили мощности предприятия по добыче минералки на Ставрополье и похитили газ, отмечают силовики. Ранее силовики задержали главу департамента Минэка, бывшего премьера и экс-советника президента КЧР

Чиновников Минэка задержали по делу о рейдерстве и минералке
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Сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, в которую входили чиновники Минэкономразвития и бизнесмены Ставропольского края, сообщает спецслужба.

По данным ведомства, ее участники, находясь в сговоре, досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации в Минеральных Водах на добычу воды на одном из месторождений. Они действовали в целях «рейдерского захвата производственных мощностей для получения сверхприбыли от деятельности юридических лиц», отметили в ФСБ.

Члены группы требовали передать им 50% акций предприятия стоимостью 70 млрд руб., угрожая заместителю директора компании, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Они препятствовали деятельности организации, «повредив ведущую к ней автомобильную дорогу».

Помимо того, подозреваемые похитили у одной из нефтегазовых компаний региона природный газ.

Силовики провели обыски в московском регионе и Ставропольском крае и нашли «имеющие доказательное значение для уголовного дела» наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи и машины премиум-класса. Подозреваемых задержали, против них завели дела по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 158 (кража) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство).

В ФСБ и МВД не уточнили имен фигурантов. 21 марта, как сообщили источники РБК в правоохранительных органах и правительстве, по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский. По данным следствия, чиновник предоставил в Минфин документы, по которым правительство разрешило АО «Кавминкурортресурсы» три года безвозмездно пользоваться скважиной минеральной воды № 72 на Кавминводах. При этом нужной лицензии у компании не было. Также Храновский незаконно собрал комиссию Федерального агентства по недропользованию, на которой другую компанию — ООО «Кавмининтер» — лишили прав на этот объект, из-за чего она фактически прекратила работу. 23 марта его арестовали.

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24 марта суд арестовал бывшего депутата думы Ставрополья, экс-премьера Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и бывшего советника президента республики Евгения Куделю, который является бенефициаром санатория «Минеральные Воды- 2». Кайшева заподозрили в в вымогательстве 50% акций АО «Кавминводы», которая выпусает воду под брендом «Новотерская целебная».

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Теги
ФСБ Ставропольский край Минэкономразвития ОПГ рейдерский захват минеральная вода
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