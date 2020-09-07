Рошаль назвал некорректным письмо супруги Навального

По словам врача, обращение Навальной к нему не соответствует по содержанию той инициативе, с которой он выступил. Ранее Рошаль предложил создать группу врачей из России и Германии для установления причин состояния Навального

Леонид Рошаль (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что письмо супруги политика Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам. Об этом он сообщил в Twitter.

Юлия Навальная обратилась к Рошалю накануне, после того как он предложил создать группу врачей из России и ФРГ, чтобы выяснить, что стало причиной состояния политика. Навальная заявила, что диагноз ее супругу уже поставлен и это отравление ядовитыми веществами, о чем «прекрасно знали» российские врачи. «Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его (Навального. — РБК) лечению», — написала Навальная Рошалю, отметив, что он выступает «не как врач, а как голос государства».

«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали вы», — ответил Рошаль. «Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал», — отметил он, добавив, что желает Навальному выздоровления.

С 20 августа Навальный находился в коме. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, и политика доставили в местную больницу. Спустя несколько дней Навального перевезли в Берлин, он продолжил лечение в клинике «Шарите».