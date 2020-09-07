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Отравление Навального ,  
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Рошаль назвал некорректным письмо супруги Навального

По словам врача, обращение Навальной к нему не соответствует по содержанию той инициативе, с которой он выступил. Ранее Рошаль предложил создать группу врачей из России и Германии для установления причин состояния Навального
Леонид Рошаль
Леонид Рошаль (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что письмо супруги политика Алексея Навального к нему не соответствует по содержанию тому, которое он направил немецким врачам. Об этом он сообщил в Twitter.

Юлия Навальная обратилась к Рошалю накануне, после того как он предложил создать группу врачей из России и ФРГ, чтобы выяснить, что стало причиной состояния политика. Навальная заявила, что диагноз ее супругу уже поставлен и это отравление ядовитыми веществами, о чем «прекрасно знали» российские врачи. «Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его (Навального. — РБК) лечению», — написала Навальная Рошалю, отметив, что он выступает «не как врач, а как голос государства».

«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали вы», — ответил Рошаль. «Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал», — отметил он, добавив, что желает Навальному выздоровления.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

С 20 августа Навальный находился в коме. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, и политика доставили в местную больницу. Спустя несколько дней Навального перевезли в Берлин, он продолжил лечение в клинике «Шарите».

2 сентября правительство ФРГ сообщило, что в организме Навального нашли ядовитое вещество из группы«Новичок». Российские врачи при этом неоднократно заявляли, что никаких следов отравляющих веществ в организме политика не обнаружили.

7 сентября в клинике «Шарите» сообщили, что Навального вывели из медицинской комы. Также врачи начали его постепенное отключение от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи отметили, что Навальный стал реагировать на речь.

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Автор: Анастасия Батманова
Теги: Алексей Навальный
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