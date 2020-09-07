В России умерло наименьшее с конца апреля число заразившихся COVID-19

За минувшие сутки в стране скончался 51 человек. Это наименьший показатель за четыре с лишним месяца

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние 24 часа скончался 51 заразившийся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это наименьшее число жертв за сутки с 27 апреля. Тогда в стране умерли 50 человек с коронавирусом, всего же из-за него скончался 17 871 человек.

Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Москве — 14. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек. Так, в частности, в Омской области скончались пять человек, в Дагестане, Нижегородской области и Красноярском крае — по три человека, в Московской, Тверской, Тульской, Волгоградской Саратовской и Свердловской областях, а также Ставропольском крае — по два человека.

Москва считается лидером по смертности от коронавируса (4905 жертв за все время). На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах: