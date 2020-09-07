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Пандемия коронавируса ,  
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В России умерло наименьшее с конца апреля число заразившихся COVID-19

За минувшие сутки в стране скончался 51 человек. Это наименьший показатель за четыре с лишним месяца
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние 24 часа скончался 51 заразившийся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Это наименьшее число жертв за сутки с 27 апреля. Тогда в стране умерли 50 человек с коронавирусом, всего же из-за него скончался 17 871 человек.

В России за сутки выявили 5,1 тыс. заразившихся коронавирусом
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Наибольшее число жертв за последние сутки выявили в Москве — 14. В остальных регионах, где были зафиксированы летальные исходы, за сутки умерли менее десяти человек. Так, в частности, в Омской области скончались пять человек, в Дагестане, Нижегородской области и Красноярском крае — по три человека, в Московской, Тверской, Тульской, Волгоградской Саратовской и Свердловской областях, а также Ставропольском крае — по два человека.

Москва считается лидером по смертности от коронавируса (4905 жертв за все время). На ее долю приходится чуть меньше трети от всех летальных исходов. Высокая смертность от COVID-19 также наблюдается в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 2532;
  • Московская область — 1218;
  • Дагестан — 510;
  • Красноярский край — 506;
  • Нижегородская область — 497;
  • Свердловская область — 479;
  • Новосибирская область — 378;
  • Ростовская область — 373;
  • Тульская область — 335.

За минувшие сутки в стране зафиксировали 5185 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего в России выявлено 1 млн 30 тыс. 690 случаев инфицирования в 85 регионах.

За последние 24 часа полностью выздоровели 2328 человек. В общей сложности в стране от коронавируса вылечились 843 277 человек. Под наблюдением врачей сейчас находятся более 210,5 тыс. пациентов. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 38,7 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 270 тыс. за последние сутки.

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В Москве за сутки выявили 690 новых случаев COVID-19
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

4 сентября Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в стране. Из них следует, что в период с апреля по июль включительно от COVID-19 умерли 37 908 россиян. В июле общее число зарегистрированных умерших составило 10 079 человек, в 4,8 тыс. случаях коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19
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