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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили 690 новых случаев COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки зафиксировали 690 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавируса в Москве выявили 267 047 случаев заболевания.

«В Москве среднее число новых случаев коронавируса за неделю сократилось на 4% за месяц», — добавили в оперативном штабе.

Всего в России за 6 сентября выявили 5 185 новых заболевших. Следом за Москвой идут Санкт-Петербург — 196 человек, Московская область — 166 человек, Ростовская область — 151 человек и Нижегородская область — 151 человек.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ранее стало известно, что после прохождения лечения от COVID-19 в столице за 6 сентября выздоровели 882 человека, общее число выздоровевших на 7 сентября составляет 222 252 человека. В то же время общее число летальных исходов увеличилось на 14 человек, до 4905.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не верить в слухи о возможном введении новых ограничений из-за второй волны коронавируса и оставаться оптимистичными. При этом, добавил он, власти готовы к критическому развитию эпидемиологической обстановки в столице.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус, статистика
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