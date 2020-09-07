В Москве за сутки выявили 690 новых случаев COVID-19
В Москве за последние сутки зафиксировали 690 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил столичный оперативный штаб.
Таким образом, всего с начала пандемии коронавируса в Москве выявили 267 047 случаев заболевания.
«В Москве среднее число новых случаев коронавируса за неделю сократилось на 4% за месяц», — добавили в оперативном штабе.
Всего в России за 6 сентября выявили 5 185 новых заболевших. Следом за Москвой идут Санкт-Петербург — 196 человек, Московская область — 166 человек, Ростовская область — 151 человек и Нижегородская область — 151 человек.