В Москве за сутки выявили 690 новых случаев COVID-19

Ранее стало известно, что после прохождения лечения от COVID-19 в столице за 6 сентября выздоровели 882 человека, общее число выздоровевших на 7 сентября составляет 222 252 человека. В то же время общее число летальных исходов увеличилось на 14 человек, до 4905.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не верить в слухи о возможном введении новых ограничений из-за второй волны коронавируса и оставаться оптимистичными. При этом, добавил он, власти готовы к критическому развитию эпидемиологической обстановки в столице.