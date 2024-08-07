Признанный иноагентом фонд «Нужна помощь» заявил о закрытии

Фонд «Нужна помощь» решил прекратить работу в августе из-за проблем, связанных с признанием иноагентом 1 марта. Проект занимался поддержкой других благотворительных организаций

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Благотворительный фонд «Нужна помощь», который Минюст внес в список иноагентов 1 марта, объявил о закрытии в рассылке для тех, кто оформлял пожертвования в его пользу, передает «Афиша Daily».

По словам команды фонда, после объявления его иноагентом сотрудники искали возможность продолжать деятельность с новым статусом, однако это оказалось практически невозможно. «Совет фонда принял решение о ликвидации организации», — сказано в письме.

Проект полностью остановит работу в августе. В последней публикации в телеграм-канале «Нужна помощь» от 27 июня фонд рассказывал о проблемах после признания иноагентом, в частности с риском блокировки платежей с пожертвованиями. Проект также отмечал, что пришлось взять паузу в работе. Предыдущая публикация в канале выходила за три месяца, 27 марта.

Фонд «Нужна помощь» был создан в 2013 году, он занимался поддержкой некоммерческих и благотворительных инициатив, помогал собирать пожертвования и обучать сотрудников. В июле 2022 года в список иноагентов включили одного из основателей организации — журналиста Митю Алешковского. Он объявил об уходе с поста директора фонда в конце 2021 года.

Минюст объяснил внесение фонда в реестр иноагентов распространением недостоверной информации и поддержкой иноагентов.