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Признанный иноагентом фонд «Нужна помощь» заявил о закрытии

Фонд «Нужна помощь» решил прекратить работу в августе из-за проблем, связанных с признанием иноагентом 1 марта. Проект занимался поддержкой других благотворительных организаций
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Благотворительный фонд «Нужна помощь», который Минюст внес в список иноагентов 1 марта, объявил о закрытии в рассылке для тех, кто оформлял пожертвования в его пользу, передает «Афиша Daily».

По словам команды фонда, после объявления его иноагентом сотрудники искали возможность продолжать деятельность с новым статусом, однако это оказалось практически невозможно. «Совет фонда принял решение о ликвидации организации», — сказано в письме.

Проект полностью остановит работу в августе. В последней публикации в телеграм-канале «Нужна помощь» от 27 июня фонд рассказывал о проблемах после признания иноагентом, в частности с риском блокировки платежей с пожертвованиями. Проект также отмечал, что пришлось взять паузу в работе. Предыдущая публикация в канале выходила за три месяца, 27 марта.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Фонд «Нужна помощь» был создан в 2013 году, он занимался поддержкой некоммерческих и благотворительных инициатив, помогал собирать пожертвования и обучать сотрудников. В июле 2022 года в список иноагентов включили одного из основателей организации — журналиста Митю Алешковского. Он объявил об уходе с поста директора фонда в конце 2021 года.

Минюст объяснил внесение фонда в реестр иноагентов распространением недостоверной информации и поддержкой иноагентов.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
иноагент закрытие проекта благотворительный фонд
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