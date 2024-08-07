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Появились изображения проекта терминала ВСМ в Санкт-Петербурге

Терминал ВСМ в Санкт-Петербурге будет расположен рядом с Московским вокзалом. Магистраль позволит сократить время в пути между двумя городами до 2 часов 15 минут

Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»
Фото: АО «Ленгипротранс», ООО «Первый проектный институт»

«Первый проектный институт» показал проектные кадры терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге.

Объект будет располагаться вблизи Московского вокзала, что позволит обеспечить связь центров агломераций. В институте подчеркнули, что дальнейшее следование пассажиров ВСМ предполагается пешком, на метро, такси и общественном транспорте. Проект предусматривает связь с Дальним (восточным) и Пригородным (западным) дворами, а также двусветным залом Московского вокзала.

Для разгрузки подходов к вокзалу со стороны площади Восстания терминал будет строиться на территории квартала исторических складов Кокоревых с устройством привокзальной площади и улично-дорожной сети на территории бывшей конфетной фабрики «Блигкен и Робинсон». Проект подразумевает сохранение и включение в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых. «Фонтанка» пишет, что 7 августа архитектурный облик проекта рассмотрят на Градсовете.

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург включили в перечень самоокупаемых
Бизнес
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Протяженность магистрали составит 679 км. На протяжении всего маршрута поезда будут делать до 16 остановок, в частности в Твери, Валдае и Великом Новгороде. Скорость поездов по ВСМ будет составлять 200–400 км/ч. Предполагается, что время общего пути по ней составит 2 часа 15 минут. Сейчас на дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом, если ехать на «Сапсане», уходит 3 часа 45 минут.

В середине марта президент Владимир Путин дал старт строительству ВСМ. Глава «Российских железных дорог» Олег Белозеров говорил, что запуск движения по новому маршруту запланирован на 2028 год.

В июне первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова заявила, что стоимость строительства ВСМ пока установлена в размере 1,8 трлн руб. В правительстве проект строительства включили в перечень самоокупаемых.

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Георгий Смирнов
ВСМ Санкт-Петербург Московский вокзал
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