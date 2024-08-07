Умер водитель грузовика, столкнувшегося с поездом в Волгоградской области

Водитель «КАМАЗа» попал в реанимацию после столкновения грузовика с поездом. В результате происшествия девять вагонов сошли с рельсов, семь опрокинулись, пострадали около 140 человек

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Водитель грузовика, который 29 июля выехал на красный свет на переезд и с которым столкнулся поезд в Волгоградской области, умер в реанимации, сообщили ТАСС в комитете здравоохранения Волгоградской области.

44-летний мужчина в тяжелом состоянии умер в реанимации. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК агентству подтвердили смерть водителя «КАМАЗа».

В результате аварии на перегоне Гремячая — Котельниково девять вагонов сошли с рельсов, семь опрокинулись. В поезде, который следовал по маршруту Казань — Адлер, находились более 800 человек. Следователи сообщали, что поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде, расположенном на 185-м километре перегона. Авария произошла в 4 км от станции Котельниково, уточняли в МЧС.

Пострадали около 140 человек, из них 30 госпитализировали. В комитете уточнили, что еще трое пострадавших в возрасте от 31 до 54 лет остаются в больницах Волгоградской области, они в состоянии средней степени тяжести.

После аварии движение поездов на участке было временно приостановлено. В Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) сообщали, что 12 пассажирских поездов 30 июля шли с задержками из-за аварии.

По факту схода с рельсов пассажирского поезда СК завел уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

По информации РЖД, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед близко идущим поездом (он шел со скоростью 65 км/ч). Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.