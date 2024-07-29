Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд

Video

Восемь вагонов пассажирского поезда Казань- Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области. По предварительным данным, причиной железнодорожной катастрофы стало столкновение с грузовиком, который выехал на пути. По данным «Интерфакса», пострадали около 100 человек.

«Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер», — сообщили в РЖД.



Информация о пострадавших уточняется, заявили в компании.

Материал дополняется