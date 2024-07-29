Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд
Восемь вагонов пассажирского поезда Казань- Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области. По предварительным данным, причиной железнодорожной катастрофы стало столкновение с грузовиком, который выехал на пути. По данным «Интерфакса», пострадали около 100 человек.
«Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер», — сообщили в РЖД.
Информация о пострадавших уточняется, заявили в компании.
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