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Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд

Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд
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Восемь вагонов пассажирского поезда Казань- Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области. По предварительным данным, причиной железнодорожной катастрофы стало столкновение с грузовиком, который выехал на пути. По данным «Интерфакса», пострадали около 100 человек.

«Сегодня в 12:35 на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер», — сообщили в РЖД.

Информация о пострадавших уточняется, заявили в компании.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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