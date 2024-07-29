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Общество ,  
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СК завел уголовное дело после схода поезда в Волгоградской области

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Авария произошла из-за того, что на рельсы выехал КамАЗ. В поезде ехали 812 человек
Фото: глава Котельниковского района Сергей Понкратов
Фото: глава Котельниковского района Сергей Понкратов

По факту схода с рельсов пассажирского поезда в Волгоградской области заведено уголовное дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщает Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

Поезд Казань — Адлер столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде, расположенном на 185-м км перегона Котельниково — Гремячий, сообщают следователи. В МЧС уточнили, что авария произошла в 4 км от станции Котельниково.

По словам волгоградского губернатора Андрея Бочарова, с рельсов сошли девять из 20 вагонов и электровоз.

Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд
Общество

В поезде было 812 человек, сообщил Бочаров. По данным «Интерфакса», пострадали около 100 человек. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что пятеро, в том числе ребенок, эвакуированы в стационар Котельниковской центральной районной больницы. Среди госпитализированных — водитель КамАЗа.

По данным РЖД, водитель грузовика «грубо нарушил правила дорожного движения» и выехал на переезд перед близко идущим поездом (он шел со скоростью 65 км/ч, сообщили в компании). Машинист экстренно затормозил, но столкновения все равно не получилось избежать. На месте аварии создали оперативный штаб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет уголовное дело Волгоградская область железнодорожная катастрофа КАМАЗ
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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