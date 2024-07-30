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Из-за ДТП с поездом в Волгоградской области задержали 12 поездов

ФПК: после аварии под Волгоградом 12 поездов едут с задержками
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Двенадцать пассажирских поездов идут с задержками из-за аварии с составом в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Речь идет о поездах, следующих по маршрутам:

№ 491 Казань — Адлер;

№ 127 Красноярск — Адлер;

№ 235 Тында — Анапа;

№ 353 Пермь — Имеретинский Курорт;

№ 13 Саратов — Имеретинский Курорт;

№ 59 Новокузнецк — Кисловодск;

№ 345 Нижневартовск — Адлер;

№ 509 Казань — Новороссийск;

№ 455 Челябинск — Новороссийск;

№ 354 Имеретинский Курорт — Пермь;

№ 510 Новороссийск — Казань;

№ 250 Адлер — Новокузнецк.

«Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и восстановления движения на участке», — заявили в ФПК.

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29 июля «КАМАЗ» столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Казани в Адлер, на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.

Как сообщили в РЖД, авария произошла из-за того, что водитель «КАМАЗа» нарушил ПДД и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом. В МВД тоже заявили, что водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора.

В поезде находились 812 человек, из них пострадали 142. Госпитализированы были более 50 человек, на следующий день 22 остались в больницах.

   

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Волгоградская область поезд ДТП железная дорога задержка поезда ФПК
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