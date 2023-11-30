Генсек ООН предупредил о климатическом коллапсе

Рекордное глобальное потепление должно «вызвать дрожь» у мировых лидеров и это должно побудить их к действиям, заявил Гутерриш. По его словам, этот год стал самым жарким за всю историю

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Человечество переживает климатический коллапс, 2023 год стал самым жарким за всю историю. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

«Рекордное глобальное потепление должно вызвать дрожь у мировых лидеров, и это должно побудить их к действиям», — сказал он (цитата по Bloomberg).

По данным Всемирной метеорологической организации, температуры были примерно на 1,4°C выше среднего показателя доиндустриального периода в течение первых десяти месяцев этого года.

Гутерриш 27 июля досрочно назвал июль самым жарким месяцем за время наблюдений. Ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, он отметил, что в тот месяц наблюдались самый жаркий трехнедельный период, три самых жарких дня и самые высокие температуры океана для этого времени года.

Конференция ООН по климату COP28 проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. Президентом саммита был назначен глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан аль-Джабер.

По данным газеты The New York Times, в конференции примут участие король Великобритании Карл III, папа римский Франциск и лидеры примерно 200 стран мира.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В нее также войдут руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, заместители министра экономического развития Владимир Ильичев и Илья Торосов и другие.

В опубликованном 11 января докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum), эксперты отметили, что, вероятнее всего, ограничить глобальное потепление 1,5°C уже не удастся, так как обязательства, которые взял на себя частный сектор стран G7, предполагают, что к 2050 году глобальная температура вырастет на 2,7°C, а это значительно выше целей, обозначенных в Парижском соглашении по климату.