Эксперты Давоса предупредили о «новых и до жути знакомых» угрозах миру

Риск роста стоимости жизни будет доминировать над другими глобальными рисками в ближайшие два года, потом на первое место выйдут риски, связанные с изменением климата, считают эксперты Всемирного экономического форума

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Военные действия на Украине прервали возвращение к «новой нормальности» после пандемии COVID-19, породили новые продовольственные и энергетические кризисы, и «с началом 2023 года мир сталкивается с рядом рисков, которые кажутся одновременно совершенно новыми и до жути знакомыми», говорится в опубликованном 11 января «Докладе о глобальных рисках», подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum). Исследование было написано на основе опроса 1200 экспертов форума и вышло за четыре дня до ежегодного форума в Давосе, который пройдет с 16 по 20 января.

К вернувшимся «старым рискам» опрошенные эксперты отнесли риски инфляции, кризиса стоимости жизни, торговых войн, оттока капитала с развивающихся рынков, широкомасштабных социальных волнений, геополитической конфронтации и угрозы ядерной войны. Эти риски усугубляются относительно новыми — среди которых неприемлемый уровень долга, начало новый эры низкого экономического роста и низких глобальных инвестиций, а также растущее давление последствий изменения климата.

Главные риски в долгосрочной и краткосрочной перспективе

В краткосрочной перспективе (два года) эксперты выделили как основной риск удорожания стоимости жизни, на втором месте — природные катастрофы, в том числе связанные с экстремальными температурами. В пятерке основных рисков, ранжированных по степени воздействия, также рост геоэкономической конфронтации, провал попыток смягчить изменение климата, поляризация общества. В десятке основных рисков еще два связаны с природными проблемами (вероятность крупных инцидентов, связанных с нанесением масштабного урона окружающей среде, и провал попыток адаптации к изменению климата), а также распространение киберпреступлений и масштабная вынужденная миграция.

В долгосрочной перспективе (в течение десяти лет) риск удорожания стоимости жизни перестанет входить в десятку, наибольшая угроза будет исходить от провала попыток смягчить изменение климата. По мнению экспертов, вторым по степени угрозы в этом разрезе будет риск провала адаптации к климатическим изменениям, на третье место выйдут риски, связанные с природными бедствиями, четвертым по значимости эксперты назвали сокращение биоразнообразия, замыкает пятерку масштабная вынужденная миграция. Далее следуют риски, связанные с сокращением природных ресурсов, эрозией социальных связей и социальной поляризацией, распространением киберпреступности, геоэкономической конфронтацией и крупными инцидентами, связанными с нанесением масштабного урона окружающей среде.

Социальные и политические вместо экономических

В расширенном перечне из 32 краткосрочных и такого же количества долгосрочных рисков (на горизонте двух и десяти лет, соответственно), ранжированных по степени потенциального воздействия, проблемы, классифицируемые ВЭФ как экономические, занимают позиции за пределами топ-10. В первую очередь, это долговые кризисы, провалы в борьбе с инфляцией и продолжительный экономический спад. В долгосрочной перспективе экономические риски уходят на еще более дальний план (в том числе крах какого-либо системно значимого сектора или цепочки поставок, распространение незаконной экономической деятельности и разрывы пузырей цен на рынках активов).

Впрочем, в широком смысле к экономическим рискам можно отнести и те, которые ВЭФ позиционирует как социальные и геополитические. Главной краткосрочной угрозой респонденты ВЭФ назвали кризис дороговизны жизни (cost-of-living crisis), связанный с инфляцией и доступностью товаров первой необходимости. «Еще до пандемии COVID-19 стоимость базовых потребностей, таких как еда или жилье, нарастала. Их цена еще более выросла в 2022 году главным образом из-за продолжающихся перебоев с поставками энергоносителей и продовольствия из России и Украины», — поясняют авторы доклада.

Другие социально-экономические опасности для человечества при вступлении в 2023 год включают торговые войны, отток капитала из развивающихся стран, социальную напряженность, «новую эпоху низкого экономического роста и низких глобальных инвестиций», деглобализацию. «Войны» в экономической сфере становятся нормой, констатируют авторы доклада: экономическая политика будут использоваться как в оборонительных целях (для обеспечения самодостаточности и суверенитета от глобальных экономических держав), так и в наступательных целях — чтобы сдержать развитие конкурентов.

В целом, по прогнозам респондентов, межгосударственные столкновения в ближайшие 10 лет будут носить в основном экономический характер. Однако рост военных расходов и распространение новых технологий среди более широкого круга участников могут спровоцировать глобальную гонку вооружений в новых технологиях, предупреждают они. Транснациональные механизмы контроля над вооружениями должны быстро адаптироваться к этому новому контексту безопасности, чтобы предотвратить возможную случайную или преднамеренную эскалацию.

Климатические проблемы на первом плане

Впервые эксперты Всемирного экономического форума включили изменения климата в список наиболее опасных рисков в 2011 году. Сейчас они указывают на высокую вероятность того, что ограничить глобальное потепление до 1,5°C уже не удастся, так как обязательства, которые взял на себя частный сектор стран «большой семерки», предполагают, что к 2050 году глобальная температура вырастет на 2,7°C, а это значительно выше планов, обозначенных в Парижском соглашении.

По оценкам ВЭФ, борьба с изменением климата страдает из-за геополитической напряженности и экономического давления. К примеру, Евросоюз, который сделал зеленую повестку одним из своих приоритетов, из-за военного обострения потратил за последнее время как минимум €50 млрд на инфраструктуру для поставок ископаемого топлива, а ряд стран вернулись к использованию угольных электростанций. То, что участники 27-й Конференции ООН по климату (COP27) в 2022 году не смогли договориться о постепенном отказе от ископаемых видов топлива, показывает, что страны выбирают быстрые решения в ущерб долгосрочным устойчивым стратегиям.

Многие игроки к теме климата подходят недостаточно добросовестно, предупреждает ВЭФ, — в то время, как некоторые страны обязывают частный сектор раскрывать информацию об их выбросах, ряд компаний еще даже не успели оценить риски, которые несет их деятельность для окружающей среды. В этом смысле со стороны государства необходимо последовательное регулирование и четкое правоприменение в сфере климата. Что касается стран, которые в большей степени зависят от ископаемого топлива, то они ратуют за справедливый энергетический переход, требуя поддержку и возмещение потерь, которые они потерпят при декарбонизации.

Замедлившийся и беспорядочный энергетический переход влечет следующие последствия:

рост угрозы здоровью человека;

ухудшение состояния природных экосистем;

более активная миграция. В этом контексте эксперты утверждают, что климатические изменения провоцируют развитие террористических групп и конфликтов в Азии, Африке и на Ближнем Востоке;

усугубление таких гуманитарных проблем, как голод, и рост числа стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений (учащение наводнений, засух и т. д.).

В этом контексте у государственного и частного секторов есть три стратегии — аварийное восстановление, смягчение последствий и адаптация к новым климатическим условиям. Обычно выбирают второе, однако практика показывает, что в ближайшее время ресурсы придется вкладывать именно в адаптацию. Сейчас ее финансирования недостаточно — на нее выделяют всего лишь 34% от глобальных трат на борьбу с изменением климата.

Поляризация общества

В списке угроз на ближайшее два года — социальный раскол, ведущий к дестабилизации общества (респонденты поместили на пятое место). Его провоцирует целый ряд факторов: долговые кризисы и государственная нестабильность, высокая стоимость жизни и инфляция, затянувшийся экономический спад и климатическая миграция.

Разрыв в ценностях и неравенство представляют угрозу как для автократий, так и для демократических систем, подчеркивается в докладе ВЭФ. Поляризация по таким вопросам, как иммиграция, гендерные вопросы, репродуктивные права, этническая принадлежность, религия, климат наблюдалась во время недавних выборов, референдумов и протестов по всему миру — от США и Китая до Ирана.

Поляризация снижает уровень демократии, в результате чего все больше стран переходят к гибридным режимам: если в 2011 году число автократий составляло 5%, то в 2021-м оно выросло до 36%; только 13% мирового населения живут в условиях либеральной демократии, в то время как 44% проживают в выборных автократиях.

Усиление разногласий приводит к принятию краткосрочных популистских программ. Растет напряженная конкуренция между нецентристскими движениями. Здесь показателен пример Бразилии — лидер левого движения Лула да Сильва победил на президентских выборах с мизерным отрывом в 1,8%. В этой ситуации значительная часть населения будет чувствовать себя отчужденной, а это, в свою очередь, приведет к еще большей конфликтности.

Поляризация, как указано в докладе, зачастую тормозит процесс принятия государственных решений и сокращает пространство для коллективного решения проблем. Крайне правые пришли к власти в Италии, они стали вторым по влиянию движением в Швеции; параллельно с этим в Латинской Америке возрождается левое движение. В ближайшие два года выборы пройдут в ряде стран «Большой двадцатки», среди них Аргентина, Индонезия, Мексика, Турция, США, ЮАР. Отсутствие центристских лидеров может привести к эрозии межстрановых союзов и ограничению глобального сотрудничества.