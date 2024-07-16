Ученые узнали, как изменение климата меняет продолжительность дня
Таяние полярных льдов, вызванное глобальным потеплением, изменяет скорость вращения Земли и тем самым увеличивает продолжительность дня, выяснили ученые. Результаты этого исследования опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщает CNN.
Изменения во времени незначительны — несколько миллисекунд в день, отмечают ученые. Однако в современном высокотехнологичном мире они оказывают важное влияние на вычислительные системы, на которые мы привыкли полагаться, например, GPS.
«Это работает так: по мере того, как люди нагревают мир, ледники и ледяные щиты тают, и эта талая вода течет от полюсов к экватору. Это меняет форму планеты — сплющивая ее на полюсах и делая ее более выпуклой в середине — замедляя ее вращение», — объясняют исследователи.
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