Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука»
Двигатели модуля «Наука» включились после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления. И всё предсказать, как [себя] поведет вся система, было очень сложно», — сказал Рогозин.
Ранее глава «Роскосмоса» в качестве возможной причины случившегося называл человеческий фактор, который мог возникнуть из-за эйфории и расслабленности сотрудников. «Возможно, кто-то из операторов просто не учел, что, может быть, система управления самого блока продолжит себя корректировать», — говорил он.
Российский модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. После стыковки у российского модуля произошло незапланированное включение двигателя.