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Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука»

По словам главы «Роскосмоса», было сложно предсказать, как поведет себя система. 29 июля российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к МКС, после чего у него произошло нештатное включение двигателей
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Двигатели модуля «Наука» включились после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления. И всё предсказать, как [себя] поведет вся система, было очень сложно», — сказал Рогозин.

Ранее глава «Роскосмоса» в качестве возможной причины случившегося называл человеческий фактор, который мог возникнуть из-за эйфории и расслабленности сотрудников. «Возможно, кто-то из операторов просто не учел, что, может быть, система управления самого блока продолжит себя корректировать», — говорил он.

В «Роскосмосе» рассказали о не поверившем в стыковку с МКС модуле «Наука»
Общество
Многоцелевой лабораторный модуль &laquo;Наука&raquo;

Российский модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. После стыковки у российского модуля произошло незапланированное включение двигателя.

Как сообщили в NASA, станция совершила почти полтора оборота. «Почти все вращение было по тангажу. Станция совершила почти 1,5 оборота, а затем пол-оборота, чтобы вернуться в исходное положение», — рассказал руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилль.

Генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев назвал причиной включения двигателей кратковременный сбой программного обеспечения. «Модуль, видимо, сам не мог «поверить», что он уже состыковался. Когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что еще находится в свободном полете, и не поняла, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель», — объяснил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. По его словам, причины случившегося выясняет специальная комиссия.

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