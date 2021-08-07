Рогозин назвал причину включения двигателей модуля «Наука»

По словам главы «Роскосмоса», было сложно предсказать, как поведет себя система. 29 июля российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука» пристыковался к МКС, после чего у него произошло нештатное включение двигателей

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Двигатели модуля «Наука» включились после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем, которые связаны с алгоритмами системы управления. Об этом сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления. И всё предсказать, как [себя] поведет вся система, было очень сложно», — сказал Рогозин.

Ранее глава «Роскосмоса» в качестве возможной причины случившегося называл человеческий фактор, который мог возникнуть из-за эйфории и расслабленности сотрудников. «Возможно, кто-то из операторов просто не учел, что, может быть, система управления самого блока продолжит себя корректировать», — говорил он.

Российский модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля. После стыковки у российского модуля произошло незапланированное включение двигателя.