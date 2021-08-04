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В «Роскосмосе» рассказали о не поверившем в стыковку с МКС модуле «Наука»

Инцидент с включением двигателей российского модуля «Наука» после стыковки с МКС не нанес ущерба станции, однако с возможными отдаленными последствиями должны разбираться специалисты, объяснили в «Роскосмосе»
Многоцелевой лабораторный модуль &laquo;Наука&raquo;
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» (Фото: «Роскосмос»)

Нештатная ситуация при стыковке российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) возникла из-за срабатывания системы безопасности, объяснил в эфире телеканала «Россия 24» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Модуль, видимо, сам не мог «поверить», что он уже состыковался. Когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что еще находится в свободном полете, и не поняла, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель. Такого не должно было случиться, причины выясняет специальная комиссия», — рассказал он.

Крикалев добавил, что в процессе испытаний часто появляются новые данные и новые проблемы. «Мы разбираемся, в чем проблемы и как сделать так, чтобы их не было в будущем», — пояснил он.

Крикалев также добавил, что инцидент не нанес повреждений МКС. «Повреждений, наверное, нет. <...> От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия — будут оценивать специалисты», — сказал Крикалев.

Космонавты на видео впервые показали модуль «Наука» изнутри
Технологии и медиа

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что причиной незапланированного включения двигателей модуля «Наука» во время его стыковки с МКС мог стать человеческий фактор, в том числе эйфория и общая расслабленность сотрудников после удачной стыковки.

«Возможно, кто-то из операторов просто не учел, что, может быть, система управления самого блока продолжит себя корректировать», — сказал глава госкорпорации. По его словам, человеческий фактор мог возникнуть из-за эйфории и расслабленности сотрудников, а сама стыковка проходила идеально.

Модуль «Наука» был запущен с космодрома Байконур 21 июля, он пристыковался к МКС днем 29 июля. При этом «Наука» встала на место модуля «Пирс», который за три дня до этого отстыковался от станции.

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После стыковки у российского модуля произошло незапланированное включение двигателя. Как рассказали в NASA, станция совершила почти полтора оборота. «Почти все вращение было по тангажу. Станция совершила почти 1,5 оборота, а затем пол-оборота, чтобы вернуться в исходное положение», — рассказал руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилль.

Космонавты на видео впервые показали модуль «Наука» изнутри
Технологии и медиа

 


 

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Роскосмос МКС двигатель
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