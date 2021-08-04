В «Роскосмосе» рассказали о не поверившем в стыковку с МКС модуле «Наука»

Инцидент с включением двигателей российского модуля «Наука» после стыковки с МКС не нанес ущерба станции, однако с возможными отдаленными последствиями должны разбираться специалисты, объяснили в «Роскосмосе»

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» (Фото: «Роскосмос»)

Нештатная ситуация при стыковке российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) возникла из-за срабатывания системы безопасности, объяснил в эфире телеканала «Россия 24» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

«Модуль, видимо, сам не мог «поверить», что он уже состыковался. Когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что еще находится в свободном полете, и не поняла, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель. Такого не должно было случиться, причины выясняет специальная комиссия», — рассказал он.

Крикалев добавил, что в процессе испытаний часто появляются новые данные и новые проблемы. «Мы разбираемся, в чем проблемы и как сделать так, чтобы их не было в будущем», — пояснил он.

Крикалев также добавил, что инцидент не нанес повреждений МКС. «Повреждений, наверное, нет. <...> От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить, но то, насколько мы нагрузили станцию, какие последствия — будут оценивать специалисты», — сказал Крикалев.