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В «Векторе» сообщили, что один больной COVID заразил еще 1,5 тыс. человек

Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в России. По данным экспертов, обычно переболевший COVID-19 перестает быть заразным уже через семь-десять дней после появления первых симптомов

В России один человек заразил коронавирусуом 1,5 тыс. других. Об этом рассказал руководитель филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов, передает ТАСС.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», — рассказал Семенов, не уточнив регион, в котором это произошло.

Он отметил, что это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в России.

Число новых заражений COVID в России снова превысило 23 тыс.
Общество
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Эксперт пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек. При этом суперраспространитель может заразить значительно больше среднего числа.

Ранее Семенов сообщал, что доля суперраспространителей в некоторых регионах может достигать 80% и более. По его словам, речь идет о регионах, регионах, где люди пренебрегают масками, не соблюдают социальную дистанцию, «толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе».

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В июле доцент РНИМУ им. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов рассказывал, что некоторые люди с коронавирусом могут оставаться заразными долгое время.

Он отмечал, что существуют «отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса» — они выделяют его куда дольше, чем другие. «Как правило это бессимптомные носители. Мы таких людей называем «суперраспространителями». Их не так много в процентном соотношении», — сказал он.

Обычно переболевший COVID-19 перестает быть заразным уже через семь-десять дней после появления первых симптомов, уточнил врач-терапевт Алексей Никишенков.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Роман Котерев
коронавирус Вектор новый штамм коронавируса
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