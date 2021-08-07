В «Векторе» сообщили, что один больной COVID заразил еще 1,5 тыс. человек

Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в России. По данным экспертов, обычно переболевший COVID-19 перестает быть заразным уже через семь-десять дней после появления первых симптомов

В России один человек заразил коронавирусуом 1,5 тыс. других. Об этом рассказал руководитель филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов, передает ТАСС.

«В России случай суперсидинга или суперраспространения (superseeding) максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», — рассказал Семенов, не уточнив регион, в котором это произошло.

Он отметил, что это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в России.

Эксперт пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек. При этом суперраспространитель может заразить значительно больше среднего числа.