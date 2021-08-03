Мурашко отказался слушать «ерунду по поводу чипирования» при прививках

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Мнения о том, что во время вакцинации от коронавируса людей чипируют, — ерунда и глупости, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова передает «РИА Новости».

«Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то — просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний», — сказал министр. Он добавил, что вакцинация по-прежнему остается одной из важнейших задач в стране.

Глава Минздрава заявил о необходимости привить от коронавируса почти всех пожилых людей в стране. Министр отметил, что исключения могут быть сделаны только для тех, у кого есть медицинские противопоказания.

Вакцинация от коронавируса идет во всех регионах России. Первую в мире вакцину для профилактики этого заболевания «Спутник V» Центра им. Н.Ф. Гамалеи Минздрав России зарегистрировал в августе 2020 года. Кроме того, отечественные ученые разработали еще три вакцины. Это «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Четвертую российскую вакцину «Спутник Лайт» Минздрав зарегистрировал в мае текущего года.