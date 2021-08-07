Число голодающих выросло на треть за время пандемии

По подсчетам ООН, сейчас на грани голода находится 41 млн человек. Как ожидается, в этом году около 270 млн человек столкнутся с нехваткой продовольствия

Согласно данным Всемирной продовольственной программы (WFP; орган по продовольственной помощи в системе ООН), в этом году ожидается, что около 270 млн человек столкнутся с потенциально опасной для жизни нехваткой продовольствия (по сравнению со 150 млн до пандемии).

Исследование WFP показало, что число людей, находящихся на грани голода, на сегодняшний день составляет 41 млн человек, в прошлом году таких насчитывалось 34 млн.

На прошлой неделе WFP в совместном отчете с продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) сообщила, что экономические последствия COVID-19 и климатический кризис приведут к более высокому уровню острого отсутствия продовольствия в 23 странах. Больше всех, как ожидается, пострадают страны Африки, а также государства Центральной Америки, Афганистан и Северная Корея.

The New York Times пишет, что наиболее сложной считается ситуация в Африке, где резко увеличилось количество новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В последние месяцы гуманитарные организации подняли тревогу по поводу Эфиопии, где число людей, пострадавших от голода, больше, чем где бы то ни было в мире, и южного Мадагаскара, где сотни тысяч людей находятся на грани голода после чрезвычайно сильной засухи.