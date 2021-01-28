Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния, 2021-й должен стать годом восстановления мира. Об этом Гутерриш заявил в ходе своего обращения к Генассамблее ООН.

«2020 год стал глобальным annus horribilis (ужасный год — лат.) — годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 млн жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти», — сказал Гутерриш.

Помимо пандемии Гутерриш обратил внимание на экономические проблемы, безработицу, голод, изменение климата и геополитическую напряженность. «Риск распространения ядерного и химического оружия растет», — добавил он.

Он призвал страны — члены ООН «поставить мир на рельсы» и прийти к восстановлению мира и процветания. «Мы можем продвинуться от annus horribilis к annus possibilitatis (год возможностей — лат.) — к году возможностей и надежды», — заключил генсек.