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Пандемия коронавируса ,  
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Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния, 2021-й должен стать годом восстановления мира. Об этом Гутерриш заявил в ходе своего обращения к Генассамблее ООН.

«2020 год стал глобальным annus horribilis (ужасный год — лат.) — годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 млн жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти», — сказал Гутерриш.

Помимо пандемии Гутерриш обратил внимание на экономические проблемы, безработицу, голод, изменение климата и геополитическую напряженность. «Риск распространения ядерного и химического оружия растет», — добавил он.

Генсек ООН заявил о худшем экономическом кризисе за 100 лет из-за COVID
Общество
Фото:Matthias Rietschel / Reuters

Он призвал страны — члены ООН «поставить мир на рельсы» и прийти к восстановлению мира и процветания. «Мы можем продвинуться от annus horribilis к annus possibilitatis (год возможностей — лат.) — к году возможностей и надежды», — заключил генсек.

Ранее Гутерриш сравнил 2021 год с 1945-м. «Мы переживаем момент — как в 1945 году. Но это не 1945 год», — сказал он. По его словам, в настоящий момент человечество ведет войну против коронавируса и других вызовов. В ходе выступления генсек отметил потребность международного сотрудничества для решения глобальных проблем.

генсек ООН 2020 год ООН Генеральная Ассамблея ООН
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