Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани голода. Такое мнение он выразил на заседании Совбеза организации.

«Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», — заявил генсек.

Всего по данным ООН, на конец 2020 года по всему миру от голода страдали более 88 млн человек, что на 20% выше, чем в прошлом году.

«Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — сказал Гутерриш, добавив, что климатические потрясения и пандемия коронавируса лишь усугубляют ситуацию.