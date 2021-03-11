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Генсек ООН заявил об угрозе голода для миллионов людей по всему миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что в случае отсутствия срочных мер миллионы людей в мире могут оказаться на грани голода. Такое мнение он выразил на заседании Совбеза организации.

«Если не принять срочных шагов, миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти», — заявил генсек.

В ООН предупредили о риске голода в 16 странах
Общество
Фото:Miguel Juarez Lugo / Zuma / Global Look Press

Всего по данным ООН, на конец 2020 года по всему миру от голода страдали более 88 млн человек, что на 20% выше, чем в прошлом году.

«Прогнозы на 2021 год указывают на продолжение этой пугающей тенденции», — сказал Гутерриш, добавив, что климатические потрясения и пандемия коронавируса лишь усугубляют ситуацию.

В апреле прошлого года исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов», если оно не обеспечит продовольственную безопасность.

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По оценкам ВПП, до конца 2020 года с острой нехваткой продовольствия в мире могут столкнуться 265 млн человек. Речь идет, прежде всего, о странах Африки, где живет половина голодающих. Еще 43 млн человек, сталкивающихся с голодом, проживают на Ближнем Востоке и в Азии. 18,5 млн — в странах Карибского бассейна и Латинской Америки. 

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