Полиция сообщила о погибших при крушении самолета в Индии

Фото: aviatorpranoy / Twitter

Как минимум два человека погибли, 35 пострадали в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India на юге Индии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

В свою очередь CNN сообщает, что в результате инцидента погибли трое, в том числе пилот.

ЧП с пассажирским лайнером произошло вечером 7 августа. Самолет следовал из Дубая в город Кожикоде, при посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. На борту, по разным данным, были от 184 до 191 человек.

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