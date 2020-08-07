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В Индии пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и разрушился

На борту находились около 200 человек, после приземления он разрушился на две части. Катастрофа случилась во время сильного дождя
Фото: aviatorpranoy / Twitter
Фото: aviatorpranoy / Twitter

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В Индии произошло ЧП при посадке самолета авиакомпании Air India Express. Самолет выкатился за пределы посадочной полосы и разрушился, передает Reuters.

По данным телеканала NDTV, лайнер летел из Дубая в город Кожикоде в штате Керала. На борту находился 191 человек: 184 пассажира, в том числе десять детей, два пилота и пять членов экипажа. Погибли, по предварительной информации, по меньшей мере два человека, в том числе один пилот. 35 человек ранены, пишет Reuters.

NDTV пишет, что пожара после катастрофы не было, хотя самолет развалился на две части — половина фюзеляжа осталась на ВПП, вторая — за ее пределами. Согласно данным сервиса Flightpedia, рейс выполнялся лайнером Boeing 737; как пишет NDTV, в парке Air India Express есть только этот тип самолетов.

Катастрофа произошла во время сильного дождя. В последние дни в штате Керала продолжались ливни, сопровождавшиеся наводнениями и оползнями, из-за которых погибли по меньшей мере 15 человек.

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди связался с губернатором штата Керала Пинарайи Виджаяном. Тот отчитался о ходе спасательной операции.

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Air India Express — бюджетная индийская авиакомпания (лоукостер), основанная в 2005 году, она является «дочкой» национального авиаперевозчика Air India. В 2010 году с самолетом этой авиакомпании, летевшим из Дубая в Мангалор, произошла катастрофа — он также разбился при посадке в аэропорту назначения. Тогда погибли 159 человек из 166 находившихся на борту.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: авиакатастрофа, Индия
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