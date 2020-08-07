В Индии пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и разрушился

На борту находились около 200 человек, после приземления он разрушился на две части. Катастрофа случилась во время сильного дождя

Фото: aviatorpranoy / Twitter

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В Индии произошло ЧП при посадке самолета авиакомпании Air India Express. Самолет выкатился за пределы посадочной полосы и разрушился, передает Reuters.

По данным телеканала NDTV, лайнер летел из Дубая в город Кожикоде в штате Керала. На борту находился 191 человек: 184 пассажира, в том числе десять детей, два пилота и пять членов экипажа. Погибли, по предварительной информации, по меньшей мере два человека, в том числе один пилот. 35 человек ранены, пишет Reuters.

NDTV пишет, что пожара после катастрофы не было, хотя самолет развалился на две части — половина фюзеляжа осталась на ВПП, вторая — за ее пределами. Согласно данным сервиса Flightpedia, рейс выполнялся лайнером Boeing 737; как пишет NDTV, в парке Air India Express есть только этот тип самолетов.