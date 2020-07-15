Суд арестовал троих фигурантов «дела Абызова»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 сентября троих предполагаемых соучастников бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Речь идет о топ-менеджерах АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») Руслане Власове, Яне Балан и Оксане Роженковой. Их обвиняют по ч.4 ст.204 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Вопрос об аресте директора ООО «Ру-Ком» Олега Серебренникова, также обвиняемого в коммерческом подкупе, отложен на 17 июля по ходатайству стороны защиты. Срок задержания Серебренникова продлен на 72 часа.

По версии следствия в 2017 году Абызов фактически владел контрольным пакетом акций «Сибэко» и собирался его продать. Следователи полагают, что он подкупил Власова, Балан и Роженкову, чтобы они втайне от акционеров, контролирующих органов и работников предприятия, передали потенциальному покупателю информацию о деятельности компании, в том числе финансовые данные. По данным СК, Абызов предложил за это 78 млн руб.