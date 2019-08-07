Выполнявший рейс в Ереван лайнер Nordwind прервал взлет из Шереметьево

Выполнявший рейс в Ереван лайнер Nordwind прервал взлет из Шереметьево

В авиакомпании объяснили произошедшее техническими причинами. Всех пассажиров отправят в Ереван резервным бортом

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Самолет Nordwind, который должен был выполнить рейс Москва — Ереван, прервал свой взлет в аэропорту Шереметьево. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского авиаперевозчика.

Лайнер Airbus А321 уже был готов к взлету, но при разбеге принял решение его прервать и вернулся на стоянку. В авиакомпании заявили, что это произошло по техническим причинам. Представитель авиакомпании пообещал отправить пассажиров в Ереван резервным бортом.

Агентство «Москва» уточняет, что вылета ожидали 199 взрослых и 16 детей.

В пресс-службе аэропорта Шереметьево РБК посоветовали обратиться за деталями в Nordwind.