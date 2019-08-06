В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения

В Домодедово пассажирский самолет при взлете снес фонари освещения

Лайнер S7 после этого долетел до Крыма. Посадка в аэропорту Симферополя прошла успешно

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Самолет авиакомпании Globus при взлете из аэропорта Домодедово повредил фонари освещения взлетно-посадочной полосы. Как сообщили РБК в S7 (авиакомпания Globus входит в группу S7), Boeing 737-800 после этого благополучно долетел до Симферополя и совершил там посадку.

Уже на послеполетном осмотре члены экипажа обнаружили повреждения покрышек колес основных опор шасси. Их замена привела к задержке обратного рейса.

В пресс-службе Домодедово сообщили, что инцидент не повлиял на работу аэропорта. Там отметили, что сбитые фонари в результате улетели за пределы взлетно-посадочной полосы.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская сообщила агентству «РИА Новости» о том, что по факту повреждения фонарей начата доследственная проверка.

В начале июня в аэропорту Домодедово самолет авиакомпании S7, прибывший из Санкт-Петербурга, не сумел закончить руление до места стоянки, потому что застрял в расплавленном гудроне.