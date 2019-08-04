В Шереметьево произошел сбой в работе рамок досмотра

Частичное отключение электропитания произошло в воскресенье днем в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщил РБК начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис. «Причина — короткое замыкание на подстанции МОЭСК», — добавил Генис.

По его словам, через 13 минут сетевое электропитание было восстановлено. К задержкам рейсов это не привело, отметил он. «В настоящее время МАШ продолжает работу в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию», — сказал представитель аэропорта.

The Village сообщило, что из-за проблем с электричеством отключились рамки досмотра. И в терминал некоторое время не пропускали людей, передает корреспондент издания. Очередь на входе журналист оценил примерно в сотню человек.

В мае пассажиры московского аэропорта Шереметьево жаловались на задержки с выдачей багажа. В конце июня у воздушной гавани вновь возникли проблемы с обработкой вещей. В результате скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа: часть приходилось вывозить отдельными рейсами.

В середине июля в Госдуме предложили ужесточить ответственность авиакомпаний перед клиентами, в частности путем введения штрафов до 250 руб. за длительную задержку багажа или рейса.