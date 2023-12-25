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Военная операция на Украине ,  
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Аксенов назвал условие открытия аэропорта Симферополя

Аксенов: аэропорт Симферополя откроют только после окончания военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Аэропорт Симферополя будет открыт только после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «России 24».

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь», — подчеркнул он. Аксенов также допустил, что до начала курортного сезона в 2024 году произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.

Самолет «Азимута» совершил тестовый рейс в закрытый аэропорт Краснодара
Бизнес
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Ранее, 15 декабря, закрытый Краснодарский аэропорт принял первый тестовый рейс из Минеральных Вод спустя почти два года. Полет выполнял Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

В Росавиации сообщили, что на борту не было пассажиров для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

В ноябре источники РБК в авиаотрасли сообщали, что власти рассматривают открытие аэропортов Краснодара и Элисты. 13 декабря власти Кубани подтвердили возможное возобновление полетов в Краснодар после проведения тестовых рейсов в аэропорт.

Аэропорты центральной и южной части России были закрыты по соображениям безопасности после начала военной операции. Остаются закрытыми аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.

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Президент России Владимир Путин называл безопасность полетов главным критерием возобновления работы аэропортов. «Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов», — отмечал он.

Теги
Крым Симферополь аэропорты Сергей Аксенов
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