Аксенов назвал условие открытия аэропорта Симферополя

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Аэропорт Симферополя будет открыт только после окончания спецоперации на Украине. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «России 24».

«Аэропорт Симферополя до конца СВО открыт не будет в силу, понятно, причин, связанных с безопасностью полетов в первую очередь», — подчеркнул он. Аксенов также допустил, что до начала курортного сезона в 2024 году произойдут положительные изменения на линии боевого соприкосновения.

Ранее, 15 декабря, закрытый Краснодарский аэропорт принял первый тестовый рейс из Минеральных Вод спустя почти два года. Полет выполнял Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

В Росавиации сообщили, что на борту не было пассажиров для проверки всех аспектов взаимодействия диспетчерских и аэропортовых служб.

В ноябре источники РБК в авиаотрасли сообщали, что власти рассматривают открытие аэропортов Краснодара и Элисты. 13 декабря власти Кубани подтвердили возможное возобновление полетов в Краснодар после проведения тестовых рейсов в аэропорт.

Аэропорты центральной и южной части России были закрыты по соображениям безопасности после начала военной операции. Остаются закрытыми аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.

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Президент России Владимир Путин называл безопасность полетов главным критерием возобновления работы аэропортов. «Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров, абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропортов», — отмечал он.