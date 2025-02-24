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Военная операция на Украине ,  
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В Росавиации опровергли данные об открытии аэропортов на юге России

Росавиация опровергла подготовку к открытию аэропортов, временно закрытых на юге
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Информация о «срочной подготовке к открытию» аэропортов, временно закрытых в Центральной России и на юге страны, не соответствует действительности, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также назвал фейком данные о том, что идет сбор заявок на полеты.

«В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно», — написал Кореняко.

Аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты закрыли для массовых полетов после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань там начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая прошлого года.

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Фото:Faik Kaptan / ZUMA / Global Look Press

О том, что закрытые аэропорты на юге и в центре России могут возобновить работу, ранее сообщил Mash. Телеграм-канал узнал, что сотрудникам этих аэропортов «не дают отпуска или вызывают с отдыха» в ближайшие два месяца. Кроме того, туда набирают новых работников.

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Росавиация аэропорты Краснодар Ростов-на-Дону Геленджик Анапа Симферополь
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