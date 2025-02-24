В Росавиации опровергли данные об открытии аэропортов на юге России
Информация о «срочной подготовке к открытию» аэропортов, временно закрытых в Центральной России и на юге страны, не соответствует действительности, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он также назвал фейком данные о том, что идет сбор заявок на полеты.
«В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно», — написал Кореняко.
Аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты закрыли для массовых полетов после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань там начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая прошлого года.
О том, что закрытые аэропорты на юге и в центре России могут возобновить работу, ранее сообщил Mash. Телеграм-канал узнал, что сотрудникам этих аэропортов «не дают отпуска или вызывают с отдыха» в ближайшие два месяца. Кроме того, туда набирают новых работников.
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