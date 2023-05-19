Минэкономразвития запустит системы электронных виз до конца июня
Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», передает ТАСС.
«Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу», — сказал замминистра, добавив, что выдавать их планируется с июля.
Госдума приняла закон об электронных визах для въезда в Россию граждан 52 стран в июле 2020 года. Система должна была заработать в 2021-м, но запуск отложили из-за пандемии коронавируса. В прошлом июле правительство отменило мораторий на выдачу электронных виз, но выдавать их так и не начали. МИД России ранее сообщал, что систему запустят к концу 2022-го.
В марте в Минэкономразвития сказали, что электронные визы появятся в этом году. Иностранным туристам также начнут выдавать карты для совершения платежей на территории России.
Предполагалось, что электронную визу можно будет оформить через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.