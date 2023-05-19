Минэкономразвития запустит системы электронных виз до конца июня

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 18 мая, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 18 мая, 16:39
Чайковская объяснила деньгами отказ отпускать фигуриста в другую страну Спорт, 13:21
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 13:21
Протесты в аэропорту Тбилиси из-за прилета самолета из Москвы. Видео Политика, 13:20
Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию Политика, 13:17
Минсельхоз не увидел «каких-то позитивов» в зерновой сделке для России Политика, 13:14
Путин поручил развивать автотуризм. Удастся ли водителям сэкономить Авто, 13:11
Кипр освободит подозреваемых в подготовке убийства российского журналиста Политика, 13:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Raiffeisen объяснил прекращение работы с банками в Белоруссии Финансы, 12:59
На ЧМ по хоккею от зрителя потребовали снять футболку с надписью «Россия» Спорт, 12:54
Первый за четыре года самолет из Москвы сел в Тбилиси Общество, 12:53
Британский МИД назвал условие разморозки заблокированных активов России Политика, 12:46
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 12:40
Ройзмана приговорили к штрафу в ₽260 тыс. по делу о фейках об армии Политика, 12:39
Эксперты назвали районы Москвы, где быстрее всего сдается жилье в аренду Недвижимость, 12:35
Общество ,  
0 

Минэкономразвития запустит системы электронных виз до конца июня

Минэкономразвития: запуск системы электронных виз произойдет до конца июня
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», передает ТАСС.

«Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу», — сказал замминистра, добавив, что выдавать их планируется с июля.

Госдума приняла закон об электронных визах для въезда в Россию граждан 52 стран в июле 2020 года. Система должна была заработать в 2021-м, но запуск отложили из-за пандемии коронавируса. В прошлом июле правительство отменило мораторий на выдачу электронных виз, но выдавать их так и не начали. МИД России ранее сообщал, что систему запустят к концу 2022-го.

В марте в Минэкономразвития сказали, что электронные визы появятся в этом году. Иностранным туристам также начнут выдавать карты для совершения платежей на территории России. 

Предполагалось, что электронную визу можно будет оформить через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для получения достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Теги
электронные визы Минэкономразвития туризм
Материалы по теме
АТОР назвала самую часто выдающую шенгенские визы россиянам страну
Политика
Россия отменила визы для граждан Грузии
Политика
Россия и Иран отменят визы для туристических групп в 2023 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter