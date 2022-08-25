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Туроператоры попросили отложить введение «Электронной путевки»

Российский союз туриндистрии предложил перенести запуск электронных путевок до 2024 года
Единая система электронных путевок, которая разрабатывается уже семь лет и должна заработать 1 сентября, по-прежнему не готова, предупреждает турбизнес. В Ростуризме оснований переносить срок ввода электронных путевок не видят
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

О сложностях, с которыми столкнулась туристическая отрасль в преддверии запуска системы «Электронная путевка», предупредил Российский союз туриндустрии (РСТ). В августе он направил письмо руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой перенести сроки запуска системы, которая должна стать обязательной с 1 сентября 2022 года, как минимум на полгода — до 1 марта 2023 года. РБК ознакомился с копией письма, в РСТ подтвердили его подлинность.

Закон, обязывающий туроператоров передавать в информационную систему «Электронная путевка» сведения о проданных турах, включая данные туристов и информацию об их путешествии (даты поездки, страну, номер билета и т.д.) президент Владимир Путин подписал в мае этого года. С 1 сентября 2022 года турфирмы по окончании каждого календарного месяца не позднее 15 числа следующего должны вносить информацию, доступ к которой смогут получить и туристы, в единую систему.

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Фото:Нина Зотина / РИА Новости

Без передачи сведений в систему «Электронная путевка» туроператоры не смогут осуществлять деятельность. За нарушения туроператоров и турагентов в сфере зарубежного туризма начнут исключать из соответствующих реестров с 1 марта 2023 года, а турфирмы, занимающиеся внутренним и въездным туризмом — с 1 сентября 2023 года.

Учитывая «сложную ситуацию на туристическом рынке в условиях пандемии и санкций», а также необходимость заблаговременного подключения большинства туроператоров и принятия подзаконных актов, РСТ считает целесообразным перенести сроки вступления в силу закона об электронных путевках «на 2024 год или как минимум с 1 марта 2023 года», следует из письма.

До сих пор у турфирм нет понимания, как детально функционирует система и что необходимо сделать, чтобы к ней подключиться, формулирует основную претензию к «Электронной путевке» один из участников рынка.

В компании Tez Tour, которая уже начала работу над интеграцией «Электронной путевки», РБК уточнили, что из-за задержек с получением обратной связи по возникающим вопросам от сотрудников технической поддержки системы, на завершение работ «с высокой долей вероятности потребуется больше времени, чем ожидалось».

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Из других опрошенных РБК туроператоров о готовности подключиться к системе заявил только Anex Tour, который ранее уже тестировал «Электронную путевку». Другие компании отказались от комментариев либо не ответили на запросы.

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В пресс-службе Ростуризма РБК сообщили, что пока «не видят оснований для переноса срока вступления в силу закона об электронной путевке». В ведомстве подчеркнули, что любые нововведения для отрасли необходимо вводить постепенно, чтобы у бизнеса была возможность адаптироваться к новым правилам, и поэтому в законе о единой системе электронных путевок уже предусмотрен переходный период: с 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему. В течение полугода, до 1 марта 2023 года туроператоров выездного туризма, не будут привлекать к ответственности, если они не передадут данные в систему, а для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года.

«Это сделано для того, чтобы туроператоры смогли «обкатать» систему на практике», отметил представитель Ростуризма, добавив, что ряд крупных туроператоров уже пользовались системой на этапе тестирования. Приняты ли все необходимые подзаконные акты, в Ростуризме не уточнили.

Во входящей в госкорпорацию «Ростех» компании «Национальные туристические технологии», которая сейчас выступает оператором системы, на запрос РБК не ответили.

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Фото:Matthias Balk / dpa / ТАСС

Как семь лет создавали «Электронную путевку»

Систему «Электронная путевка» Ростуризм начал создавать еще в 2015 году, когда ведомство возглавлял предшественник Догузовой Олег Сафонов. По замыслу чиновников, система должна была стать новым механизмом контроля за отраслью, и защитить интересы туристов. К примеру, туроператоры выездного туризма зачастую занижали количество отправленных на отдых туристов и цену путевок, экономя таким образом на отчислениях в фонды, из средств которых туристам выплачивали компенсации и вывозили с отдыха в случае краха турфирмы. Но запуск «Электронной путевки» неоднократно переносился и пока так и не состоялся.

Первоначально «Электронная путевка», согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ», должна была заработать с 1 января 2018 года. В 2015 году систему по заказу Ростуризма начала разрабатывать ИТ-компания «Астерос», один из подрядчиков прошедших в 2014 году Олимпийских игр в Сочи. На разработку «Электронной путевки» было выделено около 500 млн руб. Но в срок она не запустилась: не были приняты необходимые для ее работы подзаконные акты, а тестировавшие ее крупные туроператоры не подтвердили РБК, что намерены полностью перейти на работу в системе. Разработавшая систему компания «Астерос» в 2018 году подала заявление о банкротстве.

Новый оператор «Электронной путевки» определился летом 2018 года: по поручению президента Владимира Путина им была назначена структура «Ростеха» — АО «Национальные туристические технологии». В конце 2019 года компания объявила о подготовке запуске системы в тестовом режиме. Система должна была заработать с 1 апреля 2020 года.

Но в апреле 2020 года, когда началась пандемия коронавируса, Ростуризм предложил отложить введение «Электронной путевки», чтобы не создавать дополнительной нагрузки на бизнес.

В мае 2020 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает, что «Электронная путевка» станет обязательной для туроператоров, а за ее использование будет взиматься плата. Но в Ростуризме настаивали, что система, которая решает «сугубо государственную задачу по сбору данных с отрасли» должна финансироваться за счет государства, а не за счет «бизнеса и людей». В проекте постановления правительства о правилах функционирования «Электронной путевки», которая заработает с 1 сентября 2022 года, предусмотрено, что ее запуск и эксплуатация будут финансироваться из бюджета — на эти цели в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов заложено по 200 тыс. руб. ежегодно.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
туризм Ростуризм Ростех туроператоры
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