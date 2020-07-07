Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева

В 2018 году историка Юрия Дмитриева признали виновным в хранении оружия и приговорили к ограничению свободы на 2,5 года. Позже его обвинили в сексуальном насилии и отправили в СИЗО, арест несколько раз продлевали

Юрий Дмитриев (Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ)

Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.

В пресс-службе Петрозаводского городского суда РБК сообщили, что судебное следствие по делу Дмитриева завершено, начались прения.

Дмитриев — историк и краевед, он прославился как составитель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии. Под его руководством в республике обнаружили места их захоронения в Красном бору и Сандармохе.

В апреле 2018 года петрозаводский суд признал Дмитриева в виновным в хранении оружия и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы, однако его оправдали по обвинениям в развратных действиях и изготовлении порнографии.