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Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева

В 2018 году историка Юрия Дмитриева признали виновным в хранении оружия и приговорили к ограничению свободы на 2,5 года. Позже его обвинили в сексуальном насилии и отправили в СИЗО, арест несколько раз продлевали
Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев (Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ)

Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.

В пресс-службе Петрозаводского городского суда РБК сообщили, что судебное следствие по делу Дмитриева завершено, начались прения.

Акунин и Познер попросили отпустить из СИЗО главу карельского «Мемориала»
Общество
Юрий Дмитриев

Дмитриев — историк и краевед, он прославился как составитель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии. Под его руководством в республике обнаружили места их захоронения в Красном бору и Сандармохе.

В апреле 2018 года петрозаводский суд признал Дмитриева в виновным в хранении оружия и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы, однако его оправдали по обвинениям в развратных действиях и изготовлении порнографии.

В июне того же года в отношении Дмитриева завели новое дело. Его заподозрили в насильственных действиях сексуального характера. Петрозаводский городской суд 28 июня 2018 года принял решение об аресте историка под стражу. Ему несколько раз продлевали содержание под стражей, а в мае этого года суд оставил решение без изменений.

Журналисты и деятели культуры направили письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу, попросив отпустить Дмитриева из СИЗО. Его подписали писатели писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), телеведущий Владимир Познер, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политолог Екатерина Шульман, актриса Чулпан Хаматова, музыкант Борис Гребенщиков и другие.

Авторы: Екатерина Костина, Гаяна Демурина
Теги: Карелия, «Мемориал», историк
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