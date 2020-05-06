Акунин и Познер попросили отпустить из СИЗО главу карельского «Мемориала»

Юрий Дмитриев (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Российские писатели, журналисты и деятели культуры направили открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой отпустить из СИЗО историка Юрия Дмитриева до решения суда по его делу. Текст письма опубликовала «Новая газета». Историка обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

Письмо, в частности, подписали журналист Владимир Познер, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), председатель политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политолог Екатерина Шульман, а также артистка Чулпан Хаматова и музыкант Борис Гребенщиков.

Свою просьбу отпустить Дмитриева из СИЗО-1 Петрозаводска авторы письма объяснили тем, что там выявили два случая заражения коронавирусом.

«Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик», — говорится в письме.

Петрозаводский городской суд продлил арест Дмитриева до 25 июня, сообщили авторы письма. 7 мая Верховный суд республики Карелия рассмотрит апелляцию адвоката Дмитриева по этому решению.