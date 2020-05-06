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Акунин и Познер попросили отпустить из СИЗО главу карельского «Мемориала»

Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Российские писатели, журналисты и деятели культуры направили открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой отпустить из СИЗО историка Юрия Дмитриева до решения суда по его делу. Текст письма опубликовала «Новая газета». Историка обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью.

Письмо, в частности, подписали журналист Владимир Познер, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), председатель политкомитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, политолог Екатерина Шульман, а также артистка Чулпан Хаматова и музыкант Борис Гребенщиков.

Свою просьбу отпустить Дмитриева из СИЗО-1 Петрозаводска авторы письма объяснили тем, что там выявили два случая заражения коронавирусом.

«Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик», — говорится в письме.

Петрозаводский городской суд продлил арест Дмитриева до 25 июня, сообщили авторы письма. 7 мая Верховный суд республики Карелия рассмотрит апелляцию адвоката Дмитриева по этому решению.

Суд арестовал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
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Дмитриева задержали 27 июня 2018 года в карельском городе Олонец. Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). По данным следствия, Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей приемной дочери в период с 2012 по 2016 год.

Дмитриева уже задерживали в 2016 году по обвинению в незаконном изготовлении и обороте порнографии, развратных действиях в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконном хранении оружия. Он провел в СИЗО более года, после чего его отпустили под подписку о невыезде в январе 2018 года. В апреле того же года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в хранении оружия, но снял обвинения по двум другим пунктам. Историка приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы.

В июне Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор лидеру карельского «Мемориала» и направил дело на новое рассмотрение. Свою вину Дмитриев не признает.

Против главы карельского «Мемориала» Дмитриева завели новое дело
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Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев является руководителем республиканского отделения правозащитной организации «Мемориал». Он стал известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии, под его руководством в республике нашли места захоронения жертв репрессий в Красном бору и Сандармохе.

Теги: историк, коронавирус, письмо
Материалы по теме
Суд арестовал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Общество
В Карелии задержали историка Юрия Дмитриева
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