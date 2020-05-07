Суд оставил под стражей главу карельского «Мемориала»
Верховный суд Карелии оставил под стражей главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, следует из сообщения на сайте суда.
«Постановление Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 23 марта 2020 года о продлении срока содержания под стражей подсудимого Дмитриева Ю.А. оставлено без изменения», — говорится в сообщении.
Дмитриева задержали в Карелии 27 июня 2018 года. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери в период с 2012 по 2016 год. Подозреваемый вину не признает. В марте Петрозаводский городской суд продлил ему арест до 25 июня, 7 мая Верховный суд Карелии рассматривал апелляцию на это решение.
Накануне апелляции российские писатели, журналисты и деятели культуры направили председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу открытое письмо с просьбой отпустить Дмитриева из СИЗО-1 Петрозаводска до решения суда по его делу. Свою просьбу подписавшие письмо объяснили тем, что в СИЗО выявлены два случае заражения коронавирусной инфекцией, а глава «Мемориала» находится в группе риска по возрасту.
Юрий Дмитриев руководит карельским отделением правозащитной организации «Мемориал». Он известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии. Также под его руководством нашли места захоронения жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.