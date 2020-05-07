Суд оставил под стражей главу карельского «Мемориала»

Юрий Дмитриев (Фото: Игорь Подгорный / ТАСС)

Верховный суд Карелии оставил под стражей главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, следует из сообщения на сайте суда.

«Постановление Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 23 марта 2020 года о продлении срока содержания под стражей подсудимого Дмитриева Ю.А. оставлено без изменения», — говорится в сообщении.

Дмитриева задержали в Карелии 27 июня 2018 года. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери в период с 2012 по 2016 год. Подозреваемый вину не признает. В марте Петрозаводский городской суд продлил ему арест до 25 июня, 7 мая Верховный суд Карелии рассматривал апелляцию на это решение.

Накануне апелляции российские писатели, журналисты и деятели культуры направили председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу открытое письмо с просьбой отпустить Дмитриева из СИЗО-1 Петрозаводска до решения суда по его делу. Свою просьбу подписавшие письмо объяснили тем, что в СИЗО выявлены два случае заражения коронавирусной инфекцией, а глава «Мемориала» находится в группе риска по возрасту.



Юрий Дмитриев руководит карельским отделением правозащитной организации «Мемориал». Он известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930–1940-х годов в Карелии. Также под его руководством нашли места захоронения жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.