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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав назвал число заразившихся COVID-19 медиков

В Минздраве также сообщили, что в связи со смертью выплаты получили семьи 40 медработников
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

При исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 14 тыс. медиков, они уже получили полагающиеся им страховые выплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены из Фонда социального страхования (ФСС) более чем в 14 тыс. случаев», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сколько именно медиков заразились COVID-19 на рабочем месте, но еще не получили полагающихся им выплат, неизвестно.

Глава Минздрава назвал подтвержденное число умерших от COVID-19 врачей
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Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Минздраве также сообщили, что в связи со смертью выплаты получили семьи 40 заразившихся на рабочем месте медиков. Ранее это же число называл министр здравоохранения Михаил Мурашко. Однако и министр, и пресс-служба Минздрава отметили, что часть заявлений о страховых случаях пока еще проверяется.

18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что из-за COVID-19 в России погибли 489 медиков. Но уже через несколько часов в пресс-службе ее ведомства уточнили, что это неофициальная информация и что Самойлова говорила о данных, «циркулирующих» в интернете.

Семьям погибших в результате заражения COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей медиков полагается выплата в размере более 2,75 млн руб. В случае стойкой утраты трудоспособности в результате развития осложнений после заражения COVID-19 на рабочем месте врачам полагаются следующие выплаты:

  • инвалиду I группы — 2,06 млн руб.;
  • инвалиду II группы — 1,376 млн руб.;
  • инвалиду III группы — 688,1 тыс. руб.

За последние сутки в России выявлено 6368 новых случаев заражения COVID-19, умерли 198 человек.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минздрав, коронавирус
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