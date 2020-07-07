Минздрав назвал число заразившихся COVID-19 медиков

В Минздраве также сообщили, что в связи со смертью выплаты получили семьи 40 медработников

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При исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились более 14 тыс. медиков, они уже получили полагающиеся им страховые выплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Единовременные страховые выплаты медицинским работникам, перенесшим заболевание в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, произведены из Фонда социального страхования (ФСС) более чем в 14 тыс. случаев», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сколько именно медиков заразились COVID-19 на рабочем месте, но еще не получили полагающихся им выплат, неизвестно.

В Минздраве также сообщили, что в связи со смертью выплаты получили семьи 40 заразившихся на рабочем месте медиков. Ранее это же число называл министр здравоохранения Михаил Мурашко. Однако и министр, и пресс-служба Минздрава отметили, что часть заявлений о страховых случаях пока еще проверяется.