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Эксперты заявили о снижении «силы» паспортов из-за COVID-19

Введенные из-за пандемии ограничения де-факто лишили владельцев паспортов многих стран возможности свободно перемещаться по миру

Компания Henley & Partners (H&P) представила новую версию своего Индекса паспортов, в рамках которого выданные разными государствами документы ранжируются по числу стран, в которые их обладатели могут въехать совсем без визы или с получением ее по прибытии.

Лидером рейтинга вновь признана Япония — ее граждане могут приезжать, не предупреждая заранее о своем намерении, в 191 страну и территорию мира.

Кроме того, в первую пятерку по числу доступных для безвизового въезда стран вошли:

  • Сингапур — 190;
  • Германия и Южная Корея — по 189;
  • Финляндия, Испания, Италия, Люксембург — по 188;
  • Австрия и Дания — по 187.

Эксперты H&P отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 на позициях в рейтинге пока не отразилась, так как введенные в связи с распространением болезни ограничения на путешествия по миру являются форс-мажором и не привели к пересмотру формальных соглашений о безвизовом перемещении между странами. В то же время в сообщении H&P отмечается, что на практике COVID-19 сильно повлиял на «силу» паспортов, многие из которых заметно «ослабели».

Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств
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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Так, например, паспорт США делит (с Бельгией, Великобританией, Норвегией и Швейцарией) в новой версии рейтинга седьмое место, формально он дает право на безвизовый въезд в 185 стран мира. Однако в реальности обладатели американских паспортов сейчас не имеют возможности безвизового въезда в страны ЕС, границы Евросоюза для них закрыты в связи с высоким уровнем распространения COVID-19 в США.

«В связи с запретом Европейского союза (ЕС) на въезд американских граждан на территорию ЕС американский паспорт теряет (пусть и временно) 27 стран и перемещается на 26-е место, где соседствует с Мексикой», — отмечается в сообщении H&P.

Аналогичным образом сильно ослабел сейчас и украинский паспорт. А вот гражданам Грузии право въезжать в ЕС уже вернули, а потому ее паспорт де-факто вновь имеет ту же силу, что указана в рейтинге (116 безвизовых стран). В H&P полагают, что сохранение введенных из-за COVID-19 ограничений приведет к пересмотру иерархии паспортов.

«Воздействие пандемии на свободу передвижения было более радикальным и продолжительным, чем первоначально предполагалось. В ближайшие месяцы мы увидим появление новой глобальной иерархии паспортов с точки зрения мобильности: страны, которые эффективно справились с пандемией, возглавят рейтинг, и совсем не обязательно, что это будут традиционные для индекса, сильные в промышленном плане, страны», — отметил председатель группы компаний Henley & Partners Кристиан Келин.

На паспорте России закрытие границ ЕС не сказалось, так как для россиян безвизового въезда в Евросоюз и не было. Тот факт, что для большинства категорий россиян в настоящее время серьезно ограничен выезд из России, в рейтинге H&P не учитывается.

Автор: Евгений Калюков
Теги: загранпаспорт
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