Эксперты заявили о снижении «силы» паспортов из-за COVID-19

Введенные из-за пандемии ограничения де-факто лишили владельцев паспортов многих стран возможности свободно перемещаться по миру

Компания Henley & Partners (H&P) представила новую версию своего Индекса паспортов, в рамках которого выданные разными государствами документы ранжируются по числу стран, в которые их обладатели могут въехать совсем без визы или с получением ее по прибытии.

Лидером рейтинга вновь признана Япония — ее граждане могут приезжать, не предупреждая заранее о своем намерении, в 191 страну и территорию мира.

Кроме того, в первую пятерку по числу доступных для безвизового въезда стран вошли:

Сингапур — 190;

Германия и Южная Корея — по 189;

Финляндия, Испания, Италия, Люксембург — по 188;

Австрия и Дания — по 187.

Эксперты H&P отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 на позициях в рейтинге пока не отразилась, так как введенные в связи с распространением болезни ограничения на путешествия по миру являются форс-мажором и не привели к пересмотру формальных соглашений о безвизовом перемещении между странами. В то же время в сообщении H&P отмечается, что на практике COVID-19 сильно повлиял на «силу» паспортов, многие из которых заметно «ослабели».