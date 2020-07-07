Россияне в день обращения Путина о коронавирусе скачали 17 млн торрентов

Начало карантина вернуло россиянам интерес к пиратскому контенту. После отмены самоизоляции ситуация стала возвращаться в обычное русло

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В апреле, когда практически во всех регионах действовал режим самоизоляции, россияне активно потребляли пиратский видеоконтент. Как рассказал агентству «РИА Новости» генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков, показатели по скачиванию пиратских видео были самыми высокими за всю историю Рунета.

По его словам, во время самоизоляции у россиян вернулся интерес к торрентам, хотя еще год назад казалось, что пользователи окончательно переключились на онлайн-кинотеатры. «Например, 4 апреля (в день, когда президент Владимир Путин объявил весь месяц нерабочим) россияне скачали не менее 17 млн торрент-файлов — 25% от общего числа в мире», — заявил гендиректор Group-IB.

Очень активно россияне скачивали фильмы всю вторую неделю самоизоляции с 30 марта по 5 апреля. Тогда потребление контента превысило все предыдущие рекорды, которые обычно устанавливались в новогодние праздники. Не остановило граждан и то, что в этом апреле было всего три кинопремьеры против 44 в прошлом году.

Сачков отметил, что со снятием режима самоизоляции ситуация стала возвращаться в привычное русло, а общий показатель потребления контента возвращается к аналогичным показателям 2019 года.