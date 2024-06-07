Бывшего замглавы Краснодарского края Власова арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова под арест до 5 августа по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> до 5 августа 2024 года», — говорится в сообщении.
В отношении Власова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальный срок по статье — до 15 лет заключения.
По версии следствия, бывший вице-губернатор получил взятку за использование авторитета, а также «покровительство и попустительство по службе». Чиновник не принимал необходимых мер, несмотря на факты противоправной деятельности, добавили в пресс-службе.
24 мая источники ТАСС и 93.ru сообщили, что Власова задержали за получение взятки. Сумма взятки, по данным ТАСС, составила 1,3 млн руб. Местный портал 93.ru отметил, что чиновник получил ее от застройщика. В день задержания Власов находился на рабочем месте и исполнял свои обязанности.
32-летний Власов пришел в администрацию региона в апреле 2020 года сотрудником главного управления строительства, которое возглавил в декабре 2021 года. На этом месте он проработал до марта 2022 года, а после возглавил департамент строительства Краснодарского края.
7 июня суд в Москве арестовал до 4 августа бывшего заместителя председателя правительства — министра труда Омской области Владимира Куприянова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он получил от «ранее знакомого ему лица» взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе. В отношении Куприянова завели дело по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере.
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