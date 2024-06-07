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Бывшего замглавы Краснодарского края Власова арестовали по делу о взятке

Бывшего замглавы Краснодарского края арестовали по делу о взятке до 5 августа
Бывшего вице-губернатора отправили в СИЗО, чиновника подозревают в получении взятки в размере 1,3 млн руб. Его задержали в конце мая, 26 мая Власов подал в отставку

Бывшего замглавы Краснодарского края Власова арестовали по делу о взятке
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Басманный суд Москвы отправил бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова под арест до 5 августа по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <...> до 5 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

В отношении Власова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. Максимальный срок по статье — до 15 лет заключения.

Краснодарского вице-губернатора задержали при получении взятки
Политика
Сергей Власов

По версии следствия, бывший вице-губернатор получил взятку за использование авторитета, а также «покровительство и попустительство по службе». Чиновник не принимал необходимых мер, несмотря на факты противоправной деятельности, добавили в пресс-службе.

24 мая источники ТАСС и 93.ru сообщили, что Власова задержали за получение взятки. Сумма взятки, по данным ТАСС, составила 1,3 млн руб. Местный портал 93.ru отметил, что чиновник получил ее от застройщика. В день задержания Власов находился на рабочем месте и исполнял свои обязанности.

32-летний Власов пришел в администрацию региона в апреле 2020 года сотрудником главного управления строительства, которое возглавил в декабре 2021 года. На этом месте он проработал до марта 2022 года, а после возглавил департамент строительства Краснодарского края.

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7 июня суд в Москве арестовал до 4 августа бывшего заместителя председателя правительства — министра труда Омской области Владимира Куприянова. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он получил от «ранее знакомого ему лица» взятку в виде денег, имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе. В отношении Куприянова завели дело по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере.

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Теги
арест Краснодарский край взятка Басманный суд
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