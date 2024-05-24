Краснодарского вице-губернатора задержали при получении взятки

Сергей Власов (Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края)

Вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки, сообщают источники ТАСС и 93.ru.

По данным ТАСС, ее сумма — 1,3 млн руб. Местный портал 93.ru пишет, что Власов получил ее от застройщика.

32-летний Власов стал замгубернатора полтора года назад и курирует работу департаментов строительства (в марте-декабре 2022-го руководил им), по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции и министерство ГО и ЧС края.

В администрацию региона он пришел в апреле 2020 года сотрудником главного управления строительства, которое возглавил в декабре следующего года. До этого 11 лет служил в вооруженных силах, окончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского в Петербурге, как военный проходил повышение квалификации по строительству и эксплуатации зданий и сооружений специального и общевойскового назначения.

РБК обратился за комментарием в региональные управления МВД и Следственного комитета, а также направил запрос в администрацию губернатора Краснодарского края.

За последний месяц по обвинению в получении взяток были арестованы трое высокопоставленных военных, среди них начальник управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. По его делу взяткодателем проходит краснодарский предприниматель Лева Мартиросян.

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